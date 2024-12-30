В понедельник, 30 декабря, пропагандистские СМИ написали, что представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала этот полет, передает 24 Канал.

Смотрите также "В Кремле уже работают против Путина": к чему готовиться диктатору в 2025 году

Как Россия объяснила загадочный визит

По словам Захаровой, самолет специального летного отряда выполнял очередную ротацию дипломатов из России в США.

Согласно данным сервиса FlightRadar, 25 декабря спецборт Ил-96-300 вылетел из Москвы в Санкт-Петербург. На следующий день, 26 декабря, Ил-96 вылетел из Санкт-Петербурга в Нью-Йорк, а затем, после короткой остановки, отправился в Вашингтон. 28 декабря самолет вылетел из Вашингтона в Нью-Йорк и уже оттуда вернулся в Москву.



Данные Flightradar / Скриншот росСМИ

Ранее этим самолетом якобы пользовались российские чиновники, в частности Дмитрий Медведев, глава МИД Сергей Лавров и руководитель внешней разведки Сергей Нарышкин.

Накануне 24 Канал сообщал, что Россию не устраивает "мирный план" Трампа. Об этом заявил глава МИД России Лавров. Речь идет об отсрочке на 20 лет членства Украины в НАТО и введение европейских миротворцев.