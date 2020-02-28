Специалисты строительной отрасли ознакомились с трендами рынка недвижимости

"Тренды рынка недвижимости". Представители строительных компаний обсуждали в Киеве мировые тенденции и перспективы развития рынка жилья.

Также они делились собственными бизнес-идеями и налаживали деловые контакты.

"Это локальная украинская конференция, это все представители украинского бизнеса. Мы говорим о том, как изменились клиенты, какие сейчас технологии, мы говорим, что бизнес должен быть социально ответственным", – сказала соучредитель Украинского клуба недвижимости Ольга Соловей.

О внедрении в жилых комплексах разумной технологии Smart Home рассказали представители корпорации недвижимости РИЕЛ. Она позволяет с помощью смартфонов управлять всеми процессами в доме и экономить треть расходов за электроэнергию или тепло и до 40% воды.

"Человек за одну минуту может выставить какие-то требования в своем смартфоне к тепловой нагрузке или к контролю за водой или электроэнергией. И просто с телефона может экономить огромные деньги на коммуналке и упростить себе жизнь. Прогресс заставляет идти в ногу со временем и мы должны продавать нашим покупателям то, что актуально сегодня", – рассказал президент корпорации недвижимости РИЕЛ Ростислав Мельник.

"Компания РИЕЛ – это наш первый системный партнер, с которым мы запускаем пилоты в большом количестве в Киеве и Львове. Если мы говорим о базовой комплектации, то говорим об энергосбережении, но система расширяется до Умного дома. Там начинаются элементы безопасности, противопожарной и антипотоп", – отметил CEO-компании Green Hub Даниил Слизинов.

Технология РИЕЛ Smart Home вскоре должна заработать в ЖК "Львовская площадь" в Киеве. На очереди жилые комплексы во Львове.