Фахівці будівельної галузі ознайомилися з трендами ринку нерухомості

"Тренди ринку нерухомості". Представники будівельних компаній обговорювали у Києві світові тенденції та перспективи розвитку ринку житла.

Також вони ділилися власними бізнес-ідеями та налагоджувати ділові контакти.

"Це локальна українська конференція, це все представники українського бізнесу. Ми говоримо про те, як змінилися клієнти, які зараз технології, ми говоримо, що бізнес має бути соціально відповідальним", – сказала співзасновниця Українського клубу нерухомості Ольга Соловей.

Про впровадження у житлових комплексах розумної технології Smart Home розповіли представники корпорації нерухомості РІЕЛ. Вона дозволяє за допомогою смартфонів керувати усіма процесами в оселі та заощаджувати третину витрат за електроенергію чи тепло і до 40% за воду.

"Людина за одну хвилину може виставити якісь вимоги у своєму смартфоні до теплового навантаження чи контролю за водою чи електроенергією . І просто з телефону може економити шалені гроші на комуналці і спростити собі життя. Прогрес змушує йти в ногу з часом і ми маємо продавати нашим покупцям те, що є актуальне сьогодні", – розповів президент корпорації нерухомості РІЕЛ Ростислав Мельник.

"Компанія РІЕЛ – це наш перший системний партнер, з яким ми запускаємо пілоти у великій кількості в Києві і Львові. Якщо ми говоримо про базову комплектацію, то говоримо про енергозбереження, але система розширюється до Розумного будинку. Там починаються елементи безпеки, протипожежної та антипотопу", – зазначив CEO-компанії Green Hub Данііл Слізінов.

Технологія РІЕЛ Smart Home незабаром має запрацювати в ЖК "Львівська площа" у Києві. На черзі житлові комплекси у Львові.