По данным источников 24 канала в разведке, в одном из подразделений так называемых спецназовцев российско-террористической группировки с оккупированной части Донбасса произошел настоящий бунт. Боевики из этих "элитных группировок" в большинстве своем работали в замороженной зоне конфликта, а с началом полномасштабного российского вторжения отсиживались в относительно безопасной зоне.

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Когда же пушечное мясо из мобилизованных начало заканчиваться, а кремлевское командование решило полноценно сосредоточить боевые действия по всей территории Донбасса и Луганской области, спецназу отдали приказ отправляться в горячие точки.

"Герои" задрожали

Как утверждают в разведке, изверги, увидевшие масштабы потерь, поняли, что украинская армия намного мощнее российской, и оценили свои шансы на выживание.

Спецназовцы из ОРДЛО также вполне ясно осознали, что с началом второй части боевой операции путинской армии, именно им придется идти в атаки на укрепленные города в первой волне. Поскольку россияне точно будут отправлять предателей Украины на штурм и только после этого будут идти в бой сами.

Кроме того, в отличие от российских контрактовиков и срочников, боевики "ДНР" знают, что такое хорошая экипировка. Естественно, они ее никогда не имели, но видели на бойцах ВСУ. Поэтому у них назрело большое недовольство собственным комплектованием.

Проблема "дырявых" состоит в том, что с января Россия фактически прекратила их финансирование и обеспечение. Даже у "элитных" боевиков отсутствуют бронежилеты и каски, нормальные аптечки и сухпайки.

Фактически же те, о ком показывали сюжеты на пропагандистском телевидении захваченной части Донбасса, задрожали перед украинской армией. Это не касается подразделений типа "Спарты", фактически состоявших из маргиналов и наркоманов.

Только в одной группировке отказались воевать 55 человек

Отказы личного состава воевать даже несмотря на угрозы тюрьмой и расстрелами свидетельствуют о том, что у России все же есть серьезные проблемы с перегруппировкой войск. Многие батальонно-тактические группы, вышедшие из-под Киева, Чернигова и Сум, являются лишь относительно боеспособными. Выжившие нелюди не очень мотивированы идти на штурмы хорошо укрепленных украинских городов. Они не смогли даже зайти ни в один большой город, поэтому догадываются, что такое же сопротивление ожидает их на любом участке Донбасса, где каждый населенный пункт имеет стратегическое значение для судьбы целого региона.

Командиры как непосредственно кадровых подразделений ВС РФ, так и сводных группировок из россиян и местных донецких бандформирований, пытаются мотивировать свой личный состав наличием тотального преимущества в воздухе на Востоке Украины. Тем не менее, только в одном из подразделений спецназа недореспублики, 55 извергов отказались выполнять приказ и идти на "передок". Составляется это незаконное военное формирование из 100 полностью квалифицированных убийц.

Это свидетельствует о хаосе в состоянии врага, но оккупанты все равно начнут усиленные наступательные действия, которые будут крайне тяжелыми для защитников Украины. Как только соберут в кучу ударный кулак.