За даними джерел 24 каналу у розвідці, в одному з підрозділів так званих спецпризначенців російсько-терористичного угруповання з окупованої частини Донбасу стався справжній бунт. Бойовики з цих "елітних угруповань" здебільшого працювали у замороженій зоні конфлікту, а з початком повномасштабного російського вторгнення відсиджувалися у відносно безпечній зоні.

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Коли ж гарматне м'ясо з мобілізованих почало закінчуватися, а кремлівське командування вирішило повноцінно зосередити бойові дії по всій території Донеччини та Луганщини, спецназу віддали наказ відправлятися у гарячі точки.

"Герої" затремтіли

Як стверджують у розвідці, нелюди, які побачили масштаби втрат, зрозуміли, що українська армія набагато потужніша за російську, та оцінили свої шанси на виживання.

Спецпризначенці з ОРДЛО також цілком чітко усвідомили, що із початком второї частини бойової операції путінської армії саме їм доведеться йти в атаки на укріплені міста у першій хвилі. Оскільки росіяни абсолютно точно відправлятимуть зрадників України на штурм і лише після цього йтимуть у бій самі.

Крім того, на відміну від російських контрактовиків та срочників, бойовики "ДНР" знають, що таке добре екіпірування. Звісно, вони його ніколи не мали, однак бачили у бійців ЗСУ. Через це у них назріло неабияке незадоволення власним комплектуванням.

Проблема "дирявих" полягає у тому, що з січня Росія фактично припинила їх фінансування та забезпечення. Навіть у "елітних" бойовиків відсутні бронежилети та каски, нормальні аптечки та сухпайки.

Фактично ж ті, про кого показували сюжети на пропагандистському телебаченні захопленої частини Донеччини, затремтіли перед українською армією. Це не стосується підрозділів типу "Спарти", які фактично складалися з маргіналів та наркоманів.

Лише в одному угрупованні відмовилися воювати 55 осіб

Відмови особового складу воювати навіть попри погрози тюрмою та розстрілами свідчить про те, що у Росії все ж таки є серйозні проблеми з перегрупованням військ. Багато батальйонно-тактичних груп, які вийшли з-під Києва, Чернігова та Сум, є лише відносно боєздатними. Нелюди, які вижили, не дуже мотивовані йти на штурми добре укріплених українських міст. Вони не змогли навіть зайти у жодне велике місто, тому здогадуються, що такий саме опір очкує на них на будь-якій ділянці Донбасу, де кожен населений пункт має стратегічне значення для долі цілого регіону.

Командири як безпосередньо кадрових підрозділів ЗС РФ, так і зведених угруповань з росіян та місцевих донецьких бандформувань намагаються мотивувати свій особовий склад наявністю тотальної переваги у повітрі на Сході України. Тим не менш, лише в одному з підрозділів спецназу недореспубліки, 55 нелюдей відмовилися виконувати наказ та йти на "передок". Складається це незаконне військове формування зі 100 цілком кваліфікованих вбивць.

Це свідчить про хаос у стані ворога, але ж окупанти все одно почнуть посилені наступальні дії, які будуть вкрай важкими для захисників України. Як тільки зберуть до купи ударний кулак.