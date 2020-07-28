Спецназовцев Нацгвардии вооружили мощными украинскими винтовками: фото, видео
Спецназовцев Национальной гвардии вооружили штурмовой винтовкой украинского производства UAR-15. Наших воинов постепенно перевооружают, в соответствии со стандартами НАТО.
Новые штурмовые винтовки под под патрон 5,56×45 миллиметров для бойцов Нацгвардии изготовила частная украинская компания "Оружейник". Об этом сообщили в пресс-службе военных.
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Сейчас новое вооружение уже получил отдельный отряд специального назначения Восточного территориального управления.
Характеристики и преимущества новой винтовки
Испытание UAR-15 уже произошло на военном стрельбище вблизи Васищевого. В Нацгвардии сразу отметили тихую работу новой винтовки. Ведь она оборудована штатным "глушителем", ресурс которого составляет 10 тысяч выстрелов.
В частности, новая модель компактная и бьет значительно кучнее, оставляя в центре мишени аккуратные пробоины.
Военнослужащий отдельного отряда специального назначения Владимир во время испытания винтовки рассказал, что она должна заменить всем известный автомат Калашникова. Ведь этот тип оружия – более эргономичен.
Винтовка UAR-15, которую изготовила украинская компания "Оружейник" / Пресс-служба Нацгвардии
Военный заметил, что UAR-15 имеет модульную компоновку, верхняя часть ствольной коробки и струйка имеют направляющие типа Пикатини для установки прицельных приспособлений и других аксессуаров.
Кроме этого, в комплекте с винтовкой очень удобный ремень, который легко присоединяется, отсоединяется, трансформируется с двухточечного на одноточечный.
То есть, существует гораздо больше возможностей для маневра и наиболее эффективной работы в быстрых тактических условиях,
– пояснил военный Владимир.
По его словам, важными преимуществами являются удобство присоединения и снятия магазина. Заметим, что последние сделаны из прозрачного пластика. Поэтому это позволяет визуально контролировать количество патронов.
Мощная винтовка UAR-15 / Пресс-служба Нацгвардии
В пресс-службе Нацгвардии отметили, что в перспективе подобное вооружение может поступить и в другие подразделения.
Новые винтовки, которыми вооружили спецназовцев Нацгвардии: видео