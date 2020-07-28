Спецпризначенців Національної гвардії озброїли штурмовою гвинтівкою українського виробництва UAR-15. Відтак наших воїнів поступово переозброюють, відповідно до стандартів НАТО.

Нові штурмові гвинтівки під патрон 5,56×45 міліметрів для бійців Нацгвардії виготовила приватна українська компанія "Зброяр". Про це повідомили у пресслужбі військових.

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Наразі нове озброєння вже отримав окремий загін спеціального призначення Східного територіального управління.

Характеристики і переваги нової гвинтівки

Випробування UAR-15 вже відбулося на військовому стрільбищі поблизу Васищевого. У Нацгвардії одразу відзначили тихішу роботу нової гвинтівки. Адже вона обладнана штатним "глушником", ресурс якого складає 10 тисяч пострілів.

Зокрема, нова модель компактна і б’є значно кучніше, залишаючи у центрі мішені акуратні пробоїни.

Військовослужбовець окремого загону спеціального призначення Володимир під час випробування гвинтівки розповів, що вона має замінити всім відомий автомат Калашникова. Адже цей тип зброї – більш ергономічний.



Гвинтівка UAR-15, яку виготовила українська компанія "Зброяр" / Пресслужба Нацгвардії

Війсковий зауважив, UAR-15 має модульне компонування, верхня частина ствольної коробки та цівка мають напрямні типу Пікатіні для установки прицільних пристосувань та інших аксесуарів.

Крім цього, у комплекті з гвинтівкою є дуже зручний ремінь, який легко приєднується, від'єднується, трансформується з двоточкового на одноточковий.

Тобто, існує значно більше можливостей для маневру та найбільш ефективної роботи у швидкоплинних тактичних умовах,

– пояснив військовий Володимир.

За його словами, важливими перевагами є зручність приєднання та зняття магазина. Зауважимо, що останні, зроблені з прозорого пластику. Відтак це дозволяє візуально контролювати кількість патронів.



Потужна гвинтівка UAR-15 / Пресслужба Нацгвардії

У пресслужбі Нацгвардії відзначили, що в перспективі подібне озброєння може надійти і в інші підрозділи.

Нові гвинтівки, якими озброїли спецпризначенців Нацгвардії: відео