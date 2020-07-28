Спецпризначенців Нацгвардії озброїли потужними українськими гвинтівками: фото, відео
Спецпризначенців Національної гвардії озброїли штурмовою гвинтівкою українського виробництва UAR-15. Відтак наших воїнів поступово переозброюють, відповідно до стандартів НАТО.
Нові штурмові гвинтівки під патрон 5,56×45 міліметрів для бійців Нацгвардії виготовила приватна українська компанія "Зброяр". Про це повідомили у пресслужбі військових.
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Наразі нове озброєння вже отримав окремий загін спеціального призначення Східного територіального управління.
Характеристики і переваги нової гвинтівки
Випробування UAR-15 вже відбулося на військовому стрільбищі поблизу Васищевого. У Нацгвардії одразу відзначили тихішу роботу нової гвинтівки. Адже вона обладнана штатним "глушником", ресурс якого складає 10 тисяч пострілів.
Зокрема, нова модель компактна і б’є значно кучніше, залишаючи у центрі мішені акуратні пробоїни.
Військовослужбовець окремого загону спеціального призначення Володимир під час випробування гвинтівки розповів, що вона має замінити всім відомий автомат Калашникова. Адже цей тип зброї – більш ергономічний.
Гвинтівка UAR-15, яку виготовила українська компанія "Зброяр" / Пресслужба Нацгвардії
Війсковий зауважив, UAR-15 має модульне компонування, верхня частина ствольної коробки та цівка мають напрямні типу Пікатіні для установки прицільних пристосувань та інших аксесуарів.
Крім цього, у комплекті з гвинтівкою є дуже зручний ремінь, який легко приєднується, від'єднується, трансформується з двоточкового на одноточковий.
Тобто, існує значно більше можливостей для маневру та найбільш ефективної роботи у швидкоплинних тактичних умовах,
– пояснив військовий Володимир.
За його словами, важливими перевагами є зручність приєднання та зняття магазина. Зауважимо, що останні, зроблені з прозорого пластику. Відтак це дозволяє візуально контролювати кількість патронів.
Потужна гвинтівка UAR-15 / Пресслужба Нацгвардії
У пресслужбі Нацгвардії відзначили, що в перспективі подібне озброєння може надійти і в інші підрозділи.
Нові гвинтівки, якими озброїли спецпризначенців Нацгвардії: відео