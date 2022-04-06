Такая военная техника и боеприпасы были обнаружены бойцами подразделения Центра спецназначения Военной службы правопорядка. Произошло это во время контрнаступательной операции. Где именно – в Генштабе не уточняли.

Стоит внимания Небензя эпично оговорился, подтвердив, что трупы мирных за собой оставили российские солдаты

Найденные техника и боеприпасы к ней были переданы одной из боевых бригад.



Найденные во время бегства российских войск боеприпасы / Фото Генштаба ВСУ

Следовательно, российское вооружение, которое попало в Украину, чтобы убивать украинцев, будет использовано против самих россиян.