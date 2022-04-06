Таку військову техніку та боєприпаси виявили бійці підрозділу Центру спецпризначення Військової служби правопорядку. Сталося це під час контрнаступальної операції. Де саме – у Генштабі не уточнювали.

Варте уваги Небензя епічно обмовився, підтвердивши, що трупи мирних за собою лишили російські солдати

Знайдені техніку та боєприпаси до неї були передані одній з бойових бригад.



Знайдені під час втечі російських військ боєприпаси / Фото Генштабу ЗСУ

Відтак російське озброєння, яке потрапило до України, щоб вбивати українців, буде використано проти самих росіян.