На находку натолкнулась группа ССО Украины вместе с бойцами движения сопротивления. Фото трофея обнародовали на официальной странице Командования Сил специальных операций ВСУ в фейсбуке.

Читайте также В Беларуси милиционеры выбросили из машины российского военного и толпой избили

Очередной трофей ВСУ

Во время осуществления специальной разведки и поисково-ударных действий вблизи одного из населенных пунктов Украины наши военные обнаружили российский ЗРК "Бук". Отмечается, что рядом с покинутым комплексом также был найден схрон россиян, в котором они спрятали боеприпасы, другое оружие и свое снаряжение.

Воины ССО благодарны рашистам за подарки и продолжают поиски, чтобы полностью "отблагодарить" их за трофеи,

– подчеркнули в Командовании Сил специальных операций ВСУ.

Очередной трофей ВСУ / Фото Командование Сил специальных операций

Обратите внимание – На Востоке оккупанты понесли сокрушительные потери: смотрите видео