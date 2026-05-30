"Надеялись, что он в плену": воспоминания сестры спецназовца "Омеги", который вытащил тело собрата из оккупации

"Все будет хорошо, все будет классно, не переживайте", – именно такую фразу от брата чаще всего слышала старшая сестра Диана Мельник. Константин всегда был на позитиве и шел к своей цели: в 2025 году перевелся в Центр специального назначения "Омега", куда мечтал попасть еще со времен АТО.

Константин Суходольский, "Сухой", почти всю сознательную жизнь посвятил армии, доказывая свою смелость, – вытащил тело собрата с оккупированной территории и сам однажды был в шаге от смерти. Он мечтал о семье и счастливом будущем своей страны, но 12 января 2026 года герой погиб из-за обстрела российской артиллерии в Донецкой области.

Его старшая сестра Диана Мельник в рамках проекта "Жизнь после потери" рассказала 24 Каналу о нелегком пути Константина в армии, его боевых выходах и мечтах, осуществить которые он так и не успел.

"Видел себя только там": о сложном пути Константина в армии

Диана вспоминает, что с самого детства Константин был очень энергичным и всегда стремился к развитию. Еще со школьных лет он увлекался футболом и участвовал в различных турнирах.

После начала АТО в 2015 году 21-летний Константин начал срочную службу в рядах 22-й отдельной бригады НГУ, которая длилась год. Впоследствии он подписал контракт еще на три года.

Когда уже закончился контракт, то он хотел продолжить военное дело дальше, потому что видел себя только там. Ему нравилось все, связано с войском,

– отметила сестра.

Константин хотел перевестись в другую часть Центра специального назначения "Омега" НГУ. К сожалению, по состоянию здоровья его туда не взяли, поэтому мужчина вернулся к гражданской жизни.

Сначала он работал риэлтором в Киеве, но понял, что эта профессия ему не по душе. Константин вернулся в родное село Комаровка на Киевщине, где работал на фабрике.

Константина всегда тянуло в армию / Фото предоставлены 24 Каналу

В то же время его не покидало желание присоединиться к "Омеге". Мужчина проходил медицинскую и физическую подготовки. Однако, получив травму на работе, эту мечту вынужденно отложил.

"Только Костя вызвался": о впечатляющей операции на оккупированной территории

Из воспоминаний Дианы, полномасштабное вторжение стало последней каплей для брата – 25 февраля 2022 года Константин собрал все вещи и лекарства в рюкзак и поехал в часть, где проходил срочную службу. Там он был до июня 2022 года, пока украинские защитники не освободили Киевскую область.

Поскольку "Сухой" всегда хотел быть полезным и не мог сидеть на одном месте, того же месяца он перевелся в Первый батальон 4-й бригады оперативного назначения НГУ "Рубеж", в составе которого участвовал в боях в Донецкой области.

В начале службы там Константин сразу продемонстрировал свое мужество и преданность военному делу. Однажды бригада "Сухого" попала под обстрел, в результате которого погиб самый молодой собрат – ему было всего 18 лет. К сожалению, тело осталось на оккупированной территории.

Когда командир собрал всех и сказал, что нужно идти и вытащить тело, только Костя сказал, что пойдет вместе с командиром. Ночью они вдвоем пошли и достали тело собрата, рискуя собственной жизнью,

– поделилась сестра.

"Сухой" достал тело собрата, рискуя жизнью / Фото предоставлено 24 Каналу

"На волоске от смерти": о первом боевом ранении

Впоследствии, в 2023 году, Константин получил первое боевое ранение на Бахмутском направлении. Он был на волоске от смерти – во время вражеского гранатометного обстрела из 10 человек ему одному прилетел осколок в шею в 2 миллиметрах от сонной артерии.

Сначала "Сухой" не понял, что ранен. Пытался убедить собратьев, что с ним все хорошо, но те увидели кровь и уговорили его поехать на эвакуацию. Константина привезли в больницу в Днепре, где ему сделали операцию.

Он позвонил по видеосвязи, и я увидела, что у него перемотана шея, кровь на лице. Он с улыбкой сказал: "Все нормально, ничего страшного, родителям пока ничего не говори",

– вспомнила Диана.

После месяца реабилитации Константин вернулся в строй и продолжал выполнять боевые задачи.

Сестра вспоминает, что он не любил делиться деталями, никогда не рассказывал о том, что у него происходит. Брату было важнее всего, чтобы его семья за него не переживала.

Брат редко делился с сестрой деталями с фронта / Фото предоставлено 24 Каналу

"Первый рабочий день в День рождения": о желанном боевом пути в "Омеге"

В октябре 2025 года Константин, уже как лейтенант, наконец перевелся в Центр специального назначения "Омега" Национальной гвардии Украины, куда мечтал попасть долгое время.

Первый рабочий день в "Омеге" у него был 24 октября, на его День рождения. И он был очень доволен тем, что перевелся туда. Был доволен и командой, и своими ребятами,

– рассказала Диана.

С того времени ему чаще удавалось приезжать домой, почти каждые выходные. В ноябре 2025 года Константин в последний раз приехал к родным и рассказал, что будет проходить учебные курсы оператора беспилотников.

Однако по дороге обратно в Киев он позвонил маме и сказал, что все отменяется, потому что ему нужно ехать на Покровское направление.

Сестра отметила, что в составе "Омеги" он выполнял сложные боевые задачи – выходил на зачистки и участвовал в контрнаступлениях. Поэтому брат часто мог звонить и предупреждать, что несколько дней не будет выходить на связь.

Когда он перевелся в "Омегу", то уверял, что все будет хорошо, потому что уже больше не будет бегать по посадкам. Однако оказалось, что все совсем не так, как он говорил,

– отметила сестра.

Последний раз Диана разговаривала с братом на Новый год. Они обменялись поздравлениями и следующие дни только переписывались.

"Была надежда, что он жив": о гибели на задании

Последнее сообщение Константин написал маме 10 января. Сообщил, что все будет хорошо, но не так, как планировалось. На следующий день он с побратимами ушел на задание, и уже не выходил на связь.

11 января 2026 года Константин погиб в районе села Родинское, Донецкая область. Его группа попала под огневое поражение противника и вступила в стрелковый бой. В результате интенсивного огня артиллерийским вооружением, "Сухой" получил ранение, несовместимое с жизнью.

На второй день к семье приехали из воинской части и сказали, что Константин без вести пропавший при особых обстоятельствах. Поскольку был стрелковый бой, никто не был уверен, жив ли он, или погиб, и где есть тело. Только 22 января тело героя удалось забрать.

Хотя после извещения, что он без вести пропавший, у нас была еще надежда, что он, возможно, попал в плен, потому что точного ответа, что он погиб, мы не получили. У нас была еще надежда, что он жив,

– рассказала Диана.

24 января 2026 года Константину присвоили воинское звание "старший лейтенант" (посмертно).

"Не смогу смириться до конца жизни": о жизни после потери

Сестра Константина делится, что она до сих пор не может принять горькую реальность. Ей кажется, что брат сейчас на важном задании и не может позвонить или написать. Между тем ее родители ежедневно ходят на кладбище.

Не знаю, возможно, так просто легче, но смириться с тем, что его нет, видимо, не смогу до конца жизни,

– подчеркнула Диана.

Она пообещала себе исполнить мечту брата – поехать на футбол на стадион "Олимпийский". Еще до начала полномасштабного вторжения Константин вместе с двоюродным братом Игорем был там на матче, и он хотел снова туда попасть.

Также Константин мечтал о семье и детях, хотел приобрести собственное жилье. За 4 месяца до гибели он познакомился с девушкой, но так и не успел построить с ней будущее.

По словам Дианы, брат всегда говорил, что пошел воевать, чтобы защищать своих родных – родителей, сестру и племянниц. Именно поэтому женщине сейчас помогают держаться ее дети.

Константин с сестрой и племянницей / Фото предоставлены 24 Каналу

Диана отметила, что хоть Константин был младшим, всегда вел себя как старший: она могла подойти к нему попросить совет, а он порой "отчитывал" ее и говорил, как лучше сделать.

"Он всегда любил, чтобы все было по-правильному. Всегда был добрый. Всем всегда помогал, никогда не отказывал в помощи. Он, видимо,, больше думал о ком-то, чем о себе", – подытожила она.

Подготовиться к потере родного человека невозможно. Однако Диана уверена, что все, кто погиб на фронте, боролись за то, чтобы украинцы имели возможность жить. Как бы трудно ей ни было, она старается нести память о брате и рассказывать о нем будущему поколению.