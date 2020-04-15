Спецоперация РПЦ "Пасха": что задумали кремлевские агенты в рясах

Довольно много материалов я посвятил тому, что в Украине филиал РПЦ является одним из наиболее грубых и бесцеремонных нарушителей карантина. При этом в действиях этой религиозной структуры четко просматривается целенаправленная диверсионная работа по увеличению риска распространения эпидемии по Украине.

Читайте также: Церковный бизнес во время чумы: почему власть должна поставить на место Московский патриархат

И, казалось бы, события в Киево-Печерской лавре, где коронавирусом заболело более 90 монахов, а двое скончались, должны были образумить самоубийц в рясах, однако…

Однако, предстоятель Украинской православной церкви Московского Патриархата (УПЦ МП) митрополит Онуфрий обратился к прихожанам с заявлением, что на Пасху службы в храмах состоятся, несмотря на карантин, введенный в стране из-за пандемии коронавируса.

Даже не знаю, как этот абсурд прокомментировать… Хотя, на помощь в данном вопросе приходит банальная математика.

Пасха в Украине будет праздноваться 19 апреля. Тысячи храмов РПЦ будут доступны для тысяч прихожан, которые не дружат с инстинктом самосохранения и своей недальновидностью которые поставят под угрозу как своих близких, так и окружающих.

Первые последствия от такого "празднования" мы ощутим через две недели инкубационного периода COVID-19. То есть, примерно в первых числах мая, с 3 по 5, пасхальные ритуалы на свежем воздухе дадут о себе знать. Вместе с собой эти носители подхватят и всех тех, с кем общались на протяжении двух недель и так по цепочке.

Таким образом, благодаря стараниям РПЦвУ, Украину в мае может накрыть даже не вторая волна коронавируса, а буквально лавой из извергающегося вулкана агония первой волны. А между тем, в России в это время будет проводиться парад Победы и 9 мая, на фоне торжественных мероприятий на Красной площади, без каких либо акцентов на неконтролируемый коллапс внутри РФ, будут упоминать и захлебывающуюся в новых случаях COVID-19 Украину.

В конце-то концов, ведь не зря Данилов монастырь разослал циркуляр своим "филиалам" с запретом проведения в храмах массовых мероприятий и празднований. Разослал даже по оккупированным территориям. А вот РПЦвУ данное предписание выдано не было. Ну, а в РПЦвУ, согласно уставу, без приказа сверху самостоятельно не действуют. Хотя, все указывает, что приказ на самом деле у этих агентов Кремля в рясах, совершенно другой…