23:00
15 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ

      Спецоперація РПЦ "Великдень": що задумали кремлівські агенти в рясах

      -
      Предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій / Центр інформації УПЦ

      Завдяки старанням РПЦ, Україна в травні може накрити навіть не друга хвиля коронавірусу, а буквально лава з вулкана.

      Довольно много материалов я посвятил тому, что в Украине филиал РПЦ является одним из наиболее грубых и бесцеремонных нарушителей карантина. При этом в действиях этой религиозной структуры четко просматривается целенаправленная диверсионная работа по увеличению риска распространения эпидемии по Украине.

      Читайте также: Церковный бизнес во время чумы: почему власть должна поставить на место Московский патриархат

      И, казалось бы, события в Киево-Печерской лавре, где коронавирусом заболело более 90 монахов, а двое скончались, должны были образумить самоубийц в рясах, однако…

      Однако, предстоятель Украинской православной церкви Московского Патриархата (УПЦ МП) митрополит Онуфрий обратился к прихожанам с заявлением, что на Пасху службы в храмах состоятся, несмотря на карантин, введенный в стране из-за пандемии коронавируса.

      Даже не знаю, как этот абсурд прокомментировать… Хотя, на помощь в данном вопросе приходит банальная математика.

      Пасха в Украине будет праздноваться 19 апреля. Тысячи храмов РПЦ будут доступны для тысяч прихожан, которые не дружат с инстинктом самосохранения и своей недальновидностью которые поставят под угрозу как своих близких, так и окружающих.

      Первые последствия от такого "празднования" мы ощутим через две недели инкубационного периода COVID-19. То есть, примерно в первых числах мая, с 3 по 5, пасхальные ритуалы на свежем воздухе дадут о себе знать. Вместе с собой эти носители подхватят и всех тех, с кем общались на протяжении двух недель и так по цепочке.

      Таким образом, благодаря стараниям РПЦвУ, Украину в мае может накрыть даже не вторая волна коронавируса, а буквально лавой из извергающегося вулкана агония первой волны. А между тем, в России в это время будет проводиться парад Победы и 9 мая, на фоне торжественных мероприятий на Красной площади, без каких либо акцентов на неконтролируемый коллапс внутри РФ, будут упоминать и захлебывающуюся в новых случаях COVID-19 Украину.

      В конце-то концов, ведь не зря Данилов монастырь разослал циркуляр своим "филиалам" с запретом проведения в храмах массовых мероприятий и празднований. Разослал даже по оккупированным территориям. А вот РПЦвУ данное предписание выдано не было. Ну, а в РПЦвУ, согласно уставу, без приказа сверху самостоятельно не действуют. Хотя, все указывает, что приказ на самом деле у этих агентов Кремля в рясах, совершенно другой…

      Автор: Олександр Коваленко
      Теги: Новини України УПЦ МП Карантин в Україні 2020 Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини політики Новини Здоров'я Великдень Публікації
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 17:44 Щоб великодня паска вдалась: 8 оригінальних рецептів приготування з фото
      Food and Drinks 37130
      сьогодні , 22:35 Скільки українців хворіють на COVID-19 за кордоном: нові дані МЗС
      Лікування 41188
      сьогодні , 20:30 Власний номер у 5-зірковому готелі: як одночасно відпочивати і заробляти на нерухомості
      Новини нерухомості 6058
      сьогодні , 17:10 Гомосексуальна, бісексуальна чи гетеросексуальна: тест на сексуальну орієнтацію
      Здорове життя 26293
      сьогодні , 16:33 Вибори мера Києва 2020: яким буде рейтинг Кличка
      Новини України 5055
      сьогодні , 19:07 Новини про коронавірус 15 квітня: наймолодша жертва в Україні, коронавірус у Новинського
      Новини України 13000
      сьогодні , 16:06 Чоловік переплив Дніпро в Гідропарку на карантині: чи отримав він штраф
      Новини України 8567
      сьогодні , 19:41 Що таке пандемія і епідемія: пояснюємо різницю на прикладі коронавірусу
      Медицина 50578
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 19:41 Що таке пандемія і епідемія: пояснюємо різницю на прикладі коронавірусу
      Анастасія Лукашевська
      сьогодні , 19:40 Санкції проти Росії: чи можливе скасування на тлі пандемії
      Світлана Попова