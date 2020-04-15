Спецоперація РПЦ "Великдень": що задумали кремлівські агенти в рясах
Завдяки старанням РПЦ, Україна в травні може накрити навіть не друга хвиля коронавірусу, а буквально лава з вулкана.
Довольно много материалов я посвятил тому, что в Украине филиал РПЦ является одним из наиболее грубых и бесцеремонных нарушителей карантина. При этом в действиях этой религиозной структуры четко просматривается целенаправленная диверсионная работа по увеличению риска распространения эпидемии по Украине.
Читайте также: Церковный бизнес во время чумы: почему власть должна поставить на место Московский патриархат
И, казалось бы, события в Киево-Печерской лавре, где коронавирусом заболело более 90 монахов, а двое скончались, должны были образумить самоубийц в рясах, однако…
Однако, предстоятель Украинской православной церкви Московского Патриархата (УПЦ МП) митрополит Онуфрий обратился к прихожанам с заявлением, что на Пасху службы в храмах состоятся, несмотря на карантин, введенный в стране из-за пандемии коронавируса.
Даже не знаю, как этот абсурд прокомментировать… Хотя, на помощь в данном вопросе приходит банальная математика.
Пасха в Украине будет праздноваться 19 апреля. Тысячи храмов РПЦ будут доступны для тысяч прихожан, которые не дружат с инстинктом самосохранения и своей недальновидностью которые поставят под угрозу как своих близких, так и окружающих.
Первые последствия от такого "празднования" мы ощутим через две недели инкубационного периода COVID-19. То есть, примерно в первых числах мая, с 3 по 5, пасхальные ритуалы на свежем воздухе дадут о себе знать. Вместе с собой эти носители подхватят и всех тех, с кем общались на протяжении двух недель и так по цепочке.
Таким образом, благодаря стараниям РПЦвУ, Украину в мае может накрыть даже не вторая волна коронавируса, а буквально лавой из извергающегося вулкана агония первой волны. А между тем, в России в это время будет проводиться парад Победы и 9 мая, на фоне торжественных мероприятий на Красной площади, без каких либо акцентов на неконтролируемый коллапс внутри РФ, будут упоминать и захлебывающуюся в новых случаях COVID-19 Украину.
В конце-то концов, ведь не зря Данилов монастырь разослал циркуляр своим "филиалам" с запретом проведения в храмах массовых мероприятий и празднований. Разослал даже по оккупированным территориям. А вот РПЦвУ данное предписание выдано не было. Ну, а в РПЦвУ, согласно уставу, без приказа сверху самостоятельно не действуют. Хотя, все указывает, что приказ на самом деле у этих агентов Кремля в рясах, совершенно другой…
Читайте також
-
Україна поверне з полону бойовиків десятки людей, – Резніков про деталі обмінусьогодні , 18:51
-
Обмін полоненими відбудеться 16 квітня, – ЗМІсьогодні , 19:55
-
Іран висунув Україні вимоги щодо збитого літака МАУсьогодні , 16:48
-
Депутатка міськради Бучі обматюкала та відлупцювала жителів міста: відеосьогодні , 20:56
-
Де з 16 квітня на в'їзді до Києва встановлять блокпости: картасьогодні , 17:35
-
Смертельне мовчання Китаю: коли насправді все почалосясьогодні , 19:00