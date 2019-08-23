Спецоперация СБУ на Одесской таможне продолжается: 2:0 в пользу Баканова

На Одесской таможне продолжается спецоперация СБУ по проверке возможных нарушений законодательства группой компаний, связанных с бизнесменом Вадимом Альпериным и руководителем таможни Владимиром Передерем. Арестовано еще два контейнера с контрабандой.

Как сообщил на своей странице в Facebook журналист и таможенный эксперт Евгений Плинский, вчера, 22 августа 2019 года, в рамках спецоперации, сотрудники Отдела по борьбе с коррупцией в таможенных органах ГУ "К" Центрального аппарата СБУ арестовали 8 уже оформленных контейнеров с контрабандой. Получателем груза является запорожское ООО "АВИВАТРЕЙД".

Евгений Плинський сообщил с места событий, несмотря на официальное письмо начальника СБУ Ивана Баканова руководителю Одесской таможни Владимиру Передерию о проведении проверки и общего осмотра задержанных контейнеров, таможенники всячески препятствуют работе правоохранителей. Официальное разрешение на повторный осмотр оформленного груза с тканью таможня не выдает.

Более того, сегодня, 23 августа 2019 года, было оформлено еще два контейнера (таможенные декларации № 500090/2019/13925 и 500090/2019/13927), которые попали в оперативное ориентирования СБУ. Получателем груза также является ООО "АВИВАТРЕЙД".

После того, как контрабандисты при поддержке сотрудников Одесской таможни, попытались вывезти контейнеры без ведома офицеров СБУ из территории таможенного терминала, контрабандный груз был задержан.

Проверка продолжается. Спецоперацией руководит начальник Отдела по борьбе с коррупцией в таможенных органах ГУ "К" СБУ Артем Капелюха.

По данным Евгения Плинского, в должности и.о. начальника Одесской таможни Владимир Передерий создал для компаний своего друга Вадима Альперина VIP-условия. Контрабанда "Короля Одесской контрабанды" Альперина завозилась в Украину двумя, придуманными Передерем схемам: замена таможенных образцов тканей для экспертизы с целью снизить ставки пошлины с 8% до 0% и манипуляции с весом упаковки груза с целью минимизации таможенных платежей.

С 15 августа текущего года Владимир Передерий потерял статус и.о. начальника Одесской таможни в связи с истечением срока. И сейчас в Киеве Максим Нефедов решает его дальнейшую судьбу. Вердикт будет во вторник 27-го августа.