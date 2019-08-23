Спецоперація СБУ на Одеській митниці триває: 2:0 на користь Баканова

На Одеській митниці триває спецоперація СБУ з перевірки можливих порушень законодавства групою компаній, пов'язаних з бізнесменом Вадимом Альперіним і керівником митниці Володимиром Передерій. Заарештовано ще два контейнери з контрабандою.

Як повідомив на своїй сторінці в Facebook журналіст і митний експерт Євген Плінській, вчора, 22 серпня 2019 року, в рамках спецоперації, співробітники Відділу по боротьбі з корупцією в митних органах ГУ "К" Центрального апарату СБУ заарештували 8 вже оформлених контейнерів з контрабандою. Одержувачем вантажу є запорізьке ТОВ "АВІВАТРЕЙД".

Євген Плінській повідомив з місця подій, що незважаючи на офіційний лист начальника СБУ Івана Баканова керівнику Одеської митниці Володимиру Передерію про проведення перевірки та спільного огляду затриманих контейнерів, митники всіляко перешкоджають роботі правоохоронців. Офіційний дозвіл на повторний огляд оформленого вантажу з тканиною митниця не видає.

Більш того, сьогодні, 23 серпня 2019 року, було оформлено ще два контейнера (митні декларації № 500090/2019/13925 і 500090/2019/13927), які потрапили в оперативне орієнтування СБУ. Одержувачем вантажу також є ТОВ "АВІВАТРЕЙД".

Після того, як контрабандисти за підтримки співробітників Одеської митниці, спробували вивезти контейнери без відома офіцерів СБУ з території митного терміналу, контрабандний вантаж був затриманий.

Перевірка триває. Спецоперацією керує начальник Відділу у боротьбі з корупцією в митних органах ГУ "К" СБУ Артем Капелюха.

За даними Євгена Плінського, на посаді в.о. начальника Одеської митниці Володимир Передерій створив для компаній свого друга Вадима Альперіна VIP-умови. Контрабанда "Короля Одеської контрабанди" Альперіна завозилася в Україну двома, придуманими Передерієм схемами: підміна митних зразків тканин для експертизи з метою знизити ставки мита з 8% до 0% і маніпуляції з вагою упаковки вантажу з метою мінімізації митних платежів.

З 15 серпня поточного року Володимир Передерій втратив статус в.о. начальника Одеської митниці в зв'язку із закінченням терміну. І зараз в Києві Максим Нефьодов вирішує його подальшу долю. Вердикт буде у вівторок 27-го серпня.