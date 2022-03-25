Такие данные по состоянию на 25 марта.
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Сколько денег перечислили со спецсчета
- На нужды Нацгвардии – 950 миллионов гривен;
- Нацполиции – 1,6 миллиарда;
- Минобороны – 9,3 миллиарда;
- Госпогранслужбы – 980,2 миллиона.
Всего со дня открытия спецсчета на него перечислили около 13 миллиардов гривен в эквиваленте. В частности, около 3,8 миллиарда поступило из-за рубежа в иностранной валюте.
Важно – Потери врага по состоянию на 25 марта: