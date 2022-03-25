Такі дані станом на 25 березня.

Читайте також В ОП підрахували, скільки Україні вдалося залучити грошей з-за кордону за місяць

Скільки грошей перерахували зі спецрахунку

На потреби Нацгвардії – 950 мільйонів гривень,

Нацполіції – 1,6 мільярда,

Міноборони – 9,3 мільярда, ️

Держприкордонслужби – 980,2 мільйона.

Загалом з дня відкриття спецрахунку на нього перерахували близько 13 мільярдів гривень в еквіваленті. Зокрема, близько 3,8 мільярда надійшло з-за кордону в іноземній валюті.

Допомогти українській армії можна за посиланням.

Важливо – Втрати ворога станом на 25 березня: