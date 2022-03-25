Такі дані станом на 25 березня.
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Скільки грошей перерахували зі спецрахунку
- На потреби Нацгвардії – 950 мільйонів гривень,
- Нацполіції – 1,6 мільярда,
- Міноборони – 9,3 мільярда, ️
- Держприкордонслужби – 980,2 мільйона.
Загалом з дня відкриття спецрахунку на нього перерахували близько 13 мільярдів гривень в еквіваленті. Зокрема, близько 3,8 мільярда надійшло з-за кордону в іноземній валюті.
Важливо – Втрати ворога станом на 25 березня: