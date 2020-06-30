29 октября 1944 года советские танки вошли на территорию оккупированной немцами Венгрии. Ожесточенные бои, продолжавшиеся до 13 февраля, забрали с собой сотни тысяч жизней как военных, так и гражданских. От Будапешта остались разве руины. Как коммунисты жестоко устанавливали свои правила на территории Венгрии и кто им в этом помогал – читайте дальше.

Однако даже такой хаос дал венграм надежду на новую, мирную жизнь. По крайней мере, они так думали. Тогда красноармейцев восхваляли, как освободителей. Но падение нацизма в стране быстро стало плацдармом для бурного охвата коммунизмом. Пока раздробленая и разбитая Венгрия приходила в себя от потерь, "красные" быстро начали превращать ее в свой сателлит. Так началось становление коммунизма в Будапеште. Об этом говорится в новом выпуске программы "Спецслужбы" на 24 канале.

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Как и во всех других в "тихую" оккупированных странах, коммунисты начали устанавливать свои порядки. Практически на всех улицах были специальные люди, которые функционировали как рупоры компартии – рассказывали о светлых сторонах и перспективах коммунистического режима, вербовали людей. Так они готовились к предстоящим выборам.

Деятельность спецуры AVO

Помощь в этом активно предоставляла венгерская спецура AVO. Некоторые из людей (преимущественно интеллектуалы и Будапештский бомонд) знали, что их ждет, если к власти придет московский режим. Понятно, что именно такими людьми прежде всего занималась агентура – им быстро прикрывали рот.

"Повсюду вокруг меня звучала коммунистическая пропагандистская машина рассказывая о том, как коммунизм возвеличит всех нас. В школе мы учили русский, ходили на различные кружки и становились пионерами. Я тогда был мал и не знал, что такое пропаганда. Мама объяснила мне, что не все слова могут быть правдивыми, тогда я начал слушать осторожно", – вспомнил венгр Мет Чакузи.

После войны в Венгрии провели демократические выборы. И даже машина пропаганды не помогла коммунистам получить первенство в парламенте. Они набрали всего лишь 17% голосов. Такого количества было катастрофически мало, чтобы захватить власть и создать однопартийную систему управления.

Коммунизм казался недостижимой целью при таком сценарии. Хотя в Москве просто так сдаваться не имели намерения и таки придумали, как получить голоса людей. Во-первых, они решили скооперироваться с другими партиями, действуя в коалиции. Во-вторых, реформировать спецслужбу.

Создание AVH и правительство Матьяша Ракоши

В Москве считали, что предыдущая спецслужба AVO не справилась со своей задачей по вербовке людей и ликвидации критиков. Поэтому в Венгрии появилось новое ведомство – AVH. Оно стало преемником предыдущего органа, но уже полностью подконтрольное Москве и партии.

17% быстро начали расти с каждым днем. Все больше людей подвергались вербовке коммунистов. Все меньше оппозиционеров критиковали коммунизм. Все просто – Москва поставила в Венгрии своего человека – Матьяша Ракоши. Тот, руками агентов физически убирал несогласных с ним людей. Кого отправляли в концлагеря, кого бросали на пожизненное за решетку, а кого-то расстреливали вместе с семьей (чтобы потом не было ни свидетелей, ни тем для обсуждения, которые могут привести к восстанию).



Матьяш Ракоши / Фото Википедия

"Как и большинство людей в нашей стране, мы боялись быть похищенными ночью агентами спецслужбы. Этот страх многих довел до самоубийства. В то время агенты казнили более 2000 человек. Я лично ненавидел Ракоши и Советский Союз. Вместо того, чтобы дать людям нормальное жизни, они только сеяли зерна восстания", – отметил венгр Мет Чакузи.

Создание Венгерской Народной Республики

В августе 1949 года Венгрия превратилась в ВНР – Венгерскую Народную Республику. Карательная рука коммунистической партии не щадила практически никого. Большинство задержанных были "козлами отпущения": невинных задерживали и под давлением и пытками, выбивали из них признания. Когда кого-то убивали или бросали за решетку, деятельность спецслужб AVH прикрывали одобрительными статьями о достижениях Союза в газетах или на радио.

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"Если, например ваш сосед недолюбливает вас, может ему не нравится ваш кот, он мог запросто написать на вас заявление в секретную полицию. Он, якобы слышал, что вы слушали "Радио Свобода", или "Голос Америки". В этом бы хватило, чтобы вам запретили покидать страну, возможно даже свободно учиться и так далее. На вас бы накладывали различные санкции, и вы никогда бы ни узнали, что именно вы сделали не так", – сказал социальный психолог Джозеф Форгас.

Репрессии и аресты оппозиционеров

Оппозиционеров и диссидентов отправляли в концлагеря. Условия там были ужасные: люди умирали от пыток, отсутствия пищи, антисанитарии и принудительной работы, которая практически никогда не заканчивалась. Агенты AVH репрессировали 650 тысяч венгров, 400 тысяч оказались за решеткой. Среди гражданских даже бытовала шутка, что венгерское общество делится на 3 категории: те, кто уже заключен, те, кто ожидают заключения, и те, кто уже отсидели.

Кроме тотального сбора информации, агенты AVH следили за тем, чтобы каждый венгр работал на благо страны и коммунизма. Женщины и мужчины в равных условиях работали на заводах, фермах и фабриках. Тех, кто отказывался работать отправляли в концлагеря, для них там быстро находилась работа. Поэтому выбора у людей особого не было: или работать за копейки, или отправляться в "ссылку".

"Доход очень падал. Заработать деньги стало тяжело. Купить тот же зимний кожух стало практически невозможно. Целым семьям приходилось работать вместе, чтобы купить один кожух на семью. А когда они его покупали, то работать снова, чтобы купить кожух другому члену семьи", – вспомнил токарный оператор Денес Сегеди.

Злейшие враги коммунизма – журналисты

Среди самых отъявленных врагов коммунизма были журналисты. Вот это – Эдит Бон, венгерская журналистка, которая работала на британское издание Daily Worker. В 1949 году она приехала в Будапешт по работе. Однако ее быстро арестовали и без суда или предварительного заключения, обвинили в шпионаже в пользу Великобритании и бросили за решетку с пожизненным сроком .



Эдит Боне / Скриншот с видео

Эдит удерживали в камере-одиночке, без права посещения гостей и выхода на улицу. Это означало, что она умерла бы в 4 стенах. Точнее, сначала сошла бы с ума, а потом умерла. Чтобы такого не произошло, она вспоминала стихи, сюжеты, книги, делала различные умственные упражнения на геометрию и лингвистику. Несколько недель из ниток рушников она плела веревку, которой вытащила железную скобу из дверей. Заточила ее о бетонный пол и пробила небольшую дыру в двери чтобы наблюдать за движением в коридоре. Это помогло держать ум в тонусе. Ее выпустили из тюрьмы в 1956 году в последние дни революции. Те дни за решеткой она вспоминала с грустью на глазах.

"Я не думаю, что венгры силой смогут противостоять против мощи, которой обладают русские. Но я не верю что правительство, которое является только агентом иностранного оккупанта, может управлять страной против воли 98% ее населения", – рассказала журналистка Эдит Бон.

Смерть Сталина и отставка Ракоши

В марте 1953 года умер Сталин – олицетворение страха и террора в социалистических странах. Режим в Венгрии немного ослаб. Ведь жесткая рука Кремля наказывала непокорных только по приказу Виссарионовича. У людей появилась надежда на нормальную жизнь без страха быть арестованным или расстрелянным.

На время действительно стало легче. В 1953 году правительство тирана Матьяша Ракоши отстранили и на его место пришел Имре Надь. Он не только ослабил хват, но и вернул жизнь людей более к демократии. Например, в концлагерях улучшились условия, люди перестали массово там умирать. Спецслужбы уже не бросались на первого встречного, который слушал "Голос Америки" или "Радио Свобода". Он понемногу превращал коммунизм на привлекательную идеологию, которая имела все шансы на успех.



Имре Надь / Фото Википедия

В Москве боялись, что смягчение правил приведут к потере контроля людей в Венгрии. Соответственно, коммунистический режим в стране упадет. Поэтому Имре Надя быстро сместили с поста главы Венгрии.

К власти снова вернулся Матьяш Ракоши. Злость за свою отставку он показывал на гражданских. Полный контроль за населением превратился в "тотальный". На улицах стало опасно говорить. Везде могли быть информаторы. А за донесение на соседа, друга или члена семьи правительство и спецслужбы щедро вознаграждали. Живя в бедности и полном страхе перед коммунизмом выбирать не приходилось: мог сдать соседа – сдавал. За это получал деньги или материальные блага.

Надежда на нормализацию жизни угасла окончательно. Ракоши ни на минуту не ослаблял хват. Его желание держать власть в руках обусловливалось не только идеей коммунизма, но и собственными убеждениями. Ему нравился неограниченное влияние и авторитет. Любые попытки людей выразить свое недовольство и попытки обратить внимание правительственной верхушки мгновенно сталкивались со стальной рукой секретной полиции AVH.

Венгерская революция

23 октября 1956 года венгры все же решились на протест. Точнее, студенты. Сначала они просто собрались на мирный марш сформировав документ с требованиями к правительству. В нем было 16 пунктов:

обеспечить свободу слова,

дать людям право на протесты,

расформировать спецслужбу AVH;

сформировать новое правительство, которое возглавит Имре Надь (тот, кто пытался либерализовать Венгрию);

самое главное требование – русских прочь. Этот лозунг скандировали десятки тысяч людей, вышедших на протест.

В правительстве такого произвола и волеизъявления позволить отнюдь не могли, а потому на разгон отправили подразделения AVH. Агентура и не собиралась "изолировать" мирных протестующих, они сразу открыли автоматный огонь. После того, как нескольких демонстрантов расстреляли, люди начали вооружаться.

Так началась революция в Венгрии. В Москве понимали весь масштаб опасности, а потому отправили на помощь отряды Красной армии и тяжелую технику: бронемашины и танковые дивизии. Противостоять такой технике открыто венгры не могли. Они заманивали танки в узкие улочки и забрасывали их коктейлями Молотова.

Что касается агентов, то протестующие отлавливали их и жестоко убивали: их пытали, забивали палками или подвешивали за ноги к деревьям и столбам. Демонстрантам удалось убить не менее 30-х. Массовые беспорядки и столкновения с советскими войсками продолжались до 10 ноября. За то время погибли почти 700 красноармейцев и более 2,5 тысячи протестующих.



Венгерская революция / Фото AFP

В отличие от большинства историй, эта не имеет счастливого окончания. Венграм не удалось добиться результата. Советские военные подавили восстание.

Имре Надя арестовали и повесили. Его сообщников и ближайших соратников постигла та же участь. 26 тысяч человек отправили на скамью подсудимых, 22 тысяч бросили в тюрьмы, 350 были казнены, а 200 тысяч покинули страну как беженцы. Венгрия продолжила жить под коммунизмом до 1989 года. Когда в стране началась "Осень народов", но это уже совсем другая история.