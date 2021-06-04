В начале июня кто-то осуществил массовую рассылку, прибегнув к подмене адреса. Сообщение якобы направляло Управление патрульной полиции Киева.

Кстати Российские хакеры Revil ответственны за атаку на JBS: как отреагировал Байден

Российские спецслужбы хотели "хакнуть" компьютеры украинских учреждений

Вредоносное программное обеспечение, которое распространяли спецслужбы, инициирует установку средства удаленного администрирования на пораженный компьютер. Это дает возможность иностранной спецслужбе удаленно осуществлять полный контроль. Установлены контрольно-командные серверы, которые расположены в России.

Киберспециаливсты рекомендуют провести срочную проверку информационно-телекоммуникационных систем. В частности нужно использовать индикаторы, опубликованные в платформе "MISP-UA".

Служба безопасности добавила индикаторы компрометации. Посмотреть, какие коды имели файлы-вредители можно по этой ссылке.

Атака российских хакеров на JBS