Качество и продолжительность жизни напрямую зависит от качества и продолжительности сна.

Чим коротше ваш сон, тим коротше ваше життя. Трагікомічність фрази в тому, що найчастіше недостатньо сплять саме ті з нас, хто вважає, що мають недостатньо часу в житті для сну.

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Чому тривалість життя залежність від якості сну?

Епідеміологічні дослідження виявили: чим коротший сон, тим вище ризик смерті від будь-яких причин, так званої all-cause mortality.

Метью Уолкер, доктор неврології Ноттінгемського університету Великобританії, засновник і директор Центру науки людського сну, кілька десятиліть проводив дослідження впливу сну на здоров'я людини. Клінічна практика професора і результати багаторічних досліджень доводять, що поганий і "неправильний" сон пошкоджують мозок.

Розберемося?

1. Після 20 годин без сну когнітивні здібності мозку понижуються до рівня нетверезої людини. Навіть якщо ми того не відчуваємо, після тривалого неспання наш мозок переходить в режим так званого мікросну, сповільнюючи або повністю гальмуючи всі реакції.

2. Історія про те, що людині достатньо 5 годин сну на добу – не більше ніж "історія".

Насправді інколи (але насправді так рідко, що ми маємо більше шансів бути вбитими блискавкою, ніж входити до числа таких людей) – зустрічаються люди з поліморфізмом генів, який дозволяє спати 5 годин на добу і при цьому почуватись добре. Для нормальної людини 5-годинний сон невідворотно призводить до порушень роботу мозку і погіршення здоров'я.

3. Нестача сну впливає на ДНК. Було проведено дослідження, в якому люди спали по 6 годин протягом тижня, а потім показники їх генів порівняли з їхніми ж показниками, але в той період часу, де учасники дослідження спали по 8 годин. Виявилось, що понад 700 генів змінили свою активність, половина з яких знизили активність – гени, які відповідають за імунний захист організму. А інша половина – підвищила – це гени, пов'язані з утворенням пухлин, запаленнями, стресами і захворюваннями серцево-судинної системи.

4. Переведення годинників шкодить роботі серцево-судинної системи. По всьому світу проводиться глобальний експеримент переходу із зимового часу на літній і навпаки. Учасниками експерименту є 1,6 мільярдів людей із 70 країн. Перехід на літній час, коли ми втрачаємо всього лише одну годину сну, призводить до збільшення кількості серцевих нападів на 24%, зворотний режим (збільшення на годину) – знижує цей показник на 21%.

5. Саме сон забезпечує відновлення мозку. Нестача сну є однією із найбільш вагомих причин розвитку хвороби Альцгеймера.

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Висновки:

7 годин – мінімальна достатня тривалість сну без шкоди для роботи мозку і здоров'я.

Правильний і достатній сон має стати невід'ємною складовою, такою ж як і ЗОЖ. Виспатись не можна наперед – сон це не банк, де ми можемо взяти кредит. Людина – єдина жива істота, яка свідомо позбавляє себе сну – тому з еволюційної точки зору "сон в кредит" не має фізіологічних підстав.

Недостатній сон і нормальний психоемоційний стан несумісні. Хочете управляти емоціями – управляйте сном – він має бути якісним і достатнім.