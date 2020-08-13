Спикер Дмитрий Разумков отметил, что дом в Софиевской Борщаговке, возле Киева, приобрел еще до своего прихода в политику. Ранее СМИ сообщали, что в элитную недвижимость председатель Верховной Рады переехал недавно.

Разумков опроверг информацию о переезде

Информацию о своем новоселье Разумков назвал "досадной ошибкой" журналистов. Об этом спикер сообщил в Сумах, информирует Интерфакс-Украина.

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Дом у меня появился в 2016 году. Он был куплен, он был изменен. Крышу сменили три года назад, перекрашен он был два года назад. Мне тут точно нечего стыдиться,

– рассказал Разумков.

Спикер подчеркнул, что еще когда он баллотировался в нардепы, его дом снимали медиа. С тех пор он жилья не менял.

СМИ писали, что Разумков недавно переехал

Отметим, что ранее СМИ сообщили, что Разумков с семьей переселился в дом площадью 500 квадратных метров в Софиевской Борщаговке, а ранее он проживал в дуплексе в селе Здоровка.

Якобы в новом доме спикера заменили крышу, а также перекрасили фасад. Возле дома положили лежачих полицейских.



В этот дом Разумков вроде переехал недавно / Фото Strana.ua



Разумков говорит, что живет здесь еще с 2016 года / Фото Strana.ua