Спікер Дмитро Разумков зазначив, що будинок у Софіївській Борщагівці, що біля Києва, придбав ще до свого приходу у політику. Раніше ЗМІ повідомляли, що в елітну нерухомість голова Верховної Ради переїхав нещодавно.

Разумков спростував інформацію про переїзд

Інформацію про своє новосілля Разумков назвав "прикрою помилкою" журналістів. Про це спікер повідомив у Сумах, інформує Інтерфакс-Україна.

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Будинок у мене з'явився у 2016 році. Він був куплений, він був змінений. Дах змінили три роки тому, перефарбований він був два роки тому. Мені тут точно нема чого соромитися,

– розповів Разумков.

Спікер наголосив, що ще коли він балотувався у нардепи, його будинок знімали медіа. З того часу він житла не міняв.

ЗМІ писали, що Разумков нещодавно переїхав

Зазначимо, що раніше ЗМІ повідомили, що Разумков з родиною переселився у будинок площею 500 квадратних метрів у Софіївській Борщагівці, а раніше він проживав у дуплексі у селі Здорівка.

Начебто у новому помешканні спікера замінили дах, а також перефарбували фасад. Біля будинку поклали лежачих поліцейських.



У цей будинок Разумков начебто переїхав нещодавно / Фото Strana.ua



Разумков каже, що живе тут ще з 2016 року / Фото Strana.ua