Голова Верховної Ради заперечив інформацію про те, що в Офісі Президента йому пропонували піти у відставку. Проте Разумков наголосив, що за посаду не тримається.

Разумков каже, що не тримається за крісло

Відставка голови Верховної Ради може відбутись лише за чіткої процедури. Про це Разумков повідомив під час звітної пресконференції 20 липня, інформує 24 канал.

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Щодо відставки, є чіткі питання, як це може відбутися. Я ніколи не тримався за крісло і ніколи триматися не буду. Верховна Рада визначиться – це право Верховної Ради, команда визначиться – це право команди. А таких прохань від Президента не надходило. Якщо буде – будемо говорити,

– повідомив Разумков.

Про участь Разумкова у виборах президента поки рано говорити

Щодо розвитку своєї політичної кар'єри і можливої участі у майбутніх президентських перегонах, то Разумков зауважив, що до виборів ще далеко, а роботи у нього на посаді спікера вистачає.

Я бачу себе сьогодні в цьому кріслі й поки що планую працювати саме там, поки мені довірить це робити Верховна Рада і український народ,

– зазначив голова парламенту.

Раніше була інформація про конфлікт між Разумковим та Єрмаком

До теми Якщо є докази – пред'явіть, – Стефанчук спростував конфлікт між Разумковим і Єрмаком

Зазначимо, що у червні видання "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомило про конфлікт між спікером Дмитром Разумковим та головою Офісу Президента Андрієм Єрмаком. Начебто Єрмак розглядає можливість відставки Разумкова. Спікер відповів, що готовий піти у відставку, якщо за це проголосує Верховна Рада. Щодо своїх відносин з Офісом Президента, він охарактеризував їх, як конструктивні, проте не без дискусій.