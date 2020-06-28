Журналісти з посиланням на власні джерела поширюють інформацію про те, що між головою Верховної Ради Дмитром Разумковим, першим заступник голови Ради Русланом Стефанчуком та головою Офісу Президента Андрієм Єрмаком існує конфлікт. Стефанчук різко відреагував на такі заяви.

Стефанчук наголосив, що не вважає вагомими свідчення "депутата, що забажав залишитися анонімним". Про це перший заступник голови Верховної Ради сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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Він закликав надати конкретні докази, якщо вони, звісно, існують.

Якщо є якісь конкретні справді докази, то їх треба пред’явити. На зустрічі був і Дмитро Разумков. І абсолютно нормально ми дискутували про те, як має розвиватися країна, як ми маємо йти вперед,

– зазначив Стефанчук.

Перший заступник голови Верховної Ради пояснив, що на зустрічі також був присутній і Андрій Єрмак. За твердженням Стефанчука, "у них є абсолютний конструктив".

"Мені видається, що дуже багато хотіли би вбити клин між президентом і спікером, але знову ж таки ми все це бачимо. Ми бачимо штучність цих речей", – підсумував Стефанчук.

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