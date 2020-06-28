Якщо є докази – пред'явіть, – Стефанчук спростував конфлікт між Разумковим і Єрмаком
Журналісти з посиланням на власні джерела поширюють інформацію про те, що між головою Верховної Ради Дмитром Разумковим, першим заступник голови Ради Русланом Стефанчуком та головою Офісу Президента Андрієм Єрмаком існує конфлікт. Стефанчук різко відреагував на такі заяви.
Стефанчук наголосив, що не вважає вагомими свідчення "депутата, що забажав залишитися анонімним". Про це перший заступник голови Верховної Ради сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".
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Він закликав надати конкретні докази, якщо вони, звісно, існують.
Якщо є якісь конкретні справді докази, то їх треба пред’явити. На зустрічі був і Дмитро Разумков. І абсолютно нормально ми дискутували про те, як має розвиватися країна, як ми маємо йти вперед,
– зазначив Стефанчук.
Перший заступник голови Верховної Ради пояснив, що на зустрічі також був присутній і Андрій Єрмак. За твердженням Стефанчука, "у них є абсолютний конструктив".
"Мені видається, що дуже багато хотіли би вбити клин між президентом і спікером, але знову ж таки ми все це бачимо. Ми бачимо штучність цих речей", – підсумував Стефанчук.
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Що відомо про можливий конфлікт між Разумковим та Єрмаком
- Як пише "Українська правда" з посиланням на свої джерела, люди глави Офісу Президента Андрія Єрмака промацують можливість зняття Дмитра Разумкова з посади спікера Верховної Ради. Поки це відбувається непублічно, а сам керівник ОПУ спілкується з головою парламенту як з другом, але водночас за спиною створює конфлікти.
- За даними УП, керівнику апарату Верховної Ради В'ячеславу Штучному платять з Офісу Президента, щоб він стежив за діями Разумкова.
- Сам Разумков сказав, що звільнити голову Верховної Ради може тільки Верховна Рада. Це передбачено чітко у Конституції. Як і підстави для звільнення. Якщо ж Разумкову доведеться піти з посади, то він зробить це.