Журналисты со ссылкой на собственные источники распространяют информацию о том, что между председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым, первым заместитель председателя Рады Русланом Стефанчуком и председателем Офиса Президента Андреем Ермаком существует конфликт. Стефанчук резко отреагировал на такие заявления.

Стефанчук отметил, что не считает весомыми показания "депутата, пожелавшего остаться анонимным". Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады сказал в интервью "Радио Свобода".

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Он призвал предоставить конкретные доказательства, если они, конечно, существуют.

Если есть какие-то конкретные действительно доказательства, то их надо предъявить. На встрече был и Дмитрий Разумков. И совершенно нормально мы дискутировали о том, как должна развиваться страна, как мы должны идти вперед,

– отметил Стефанчук.

Первый заместитель председателя Верховной Рады объяснил, что на встрече также присутствовал и Андрей Ермак. По утверждению Стефанчука, "у них есть абсолютный конструктив".

"Мне кажется, что очень многие хотели бы вбить клин между президентом и спикером, но опять же мы все это видим. Мы видим искусственность этих вещей", – подытожил Стефанчук.

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