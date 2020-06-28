Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук опроверг мнение о том, что Владимир Зеленский теряет авторитет внутри своей фракции. Он отметил, что президент пользуется высоким уровнем поддержки не только в парламенте, но и в обществе в целом.

Авторитет Зеленского в "Слуге народа"

В то же время Стефанчук подчеркнул, что фракция "Слуга народа" абсолютно монолитна. Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

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Первый заместитель председателя Верховной Рады отметил, что авторитет Зеленского как был, так и остается максимально высокий.

Все осознают необходимость и то, о чем вы говорите, его лидерские качества. Он является президентом Украины. Он до сих пор пользуется высоким уровнем поддержки не только в парламенте, но и в обществе в целом. И поэтому я не думаю, что речь идет о какой-то потере, не дай Бог, авторитета или еще чего-то,

– заявил Стефанчук.

При этом он добавил, когда Зеленскому крайне что-то необходимо, то президент добьется своего.

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Почему заговорили о падении авторитета Зеленского

Журналисты Роман Кравец и Роман Романюк написали статью, которую опубликовали на "Украинской правде". Она называется "Мономеньшинство. Как и почему разваливается фракция Зеленского".

В материале авторы констатируют, что просьбы Зеленского его фракция не выполняет. Говорится о голосовании за программу действий правительства Шмыгаля и поддержке кандидата на пост министра образования Сергея Шкарлета. Несмотря на личные рекомендации Зеленского, парламент провалил голосование.

После этих, по большому счету, мелочей в обществе появилось мнение, что Зеленский остался без своего главного стратегического ресурса – нерушимого личного авторитета.