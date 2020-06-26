На Херсонщине возник скандал вокруг визита Зеленского: журналисты устроили флешмоб
На Херсонщине возник скандал из-за непрозрачной аккредитации СМИ к визиту Президента Украины Владимира Зеленского. Якобы анонс приезда нормально не освещали, а аккредитовали только "избранные" СМИ. Поэтому местные журналисты устроили флешмоб.
В чем суть скандала на Херсонщине
Скандал возник из-за того, что большинству местных СМИ отказали в аккредитации, сообщает 24 канал.
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Местные журналисты заявляют, что таким образом просто отсеяли "неудобные" средства массовой информации. Зато пригласили "лояльные СМИ".
За медийное сопровождение визита президента отвечала Херсонская ОГА. Именно она и выдавала аккредитацию на эту встречу.
Так, например, херсонский журналист Константин Рыженко во всем обвинил главу ОГА Юрия Гусева. Мол, тот специально отсеял журналистов, которые могут спросить у президента про "косяки" главы области.
Флешмоб херсонских журналистов
В знак протеста против непрозрачного подхода к аккредитации журналистов во время рабочей поездки президента херсонские журналисты устроили целый флешмоб.
На страницах изданий, а также в социальных сетях вышли "новости" с незаконченными заголовками и абсолютно пустыми страницами. Мол, как нам показали – так мы и освещаем.
Как скандал с аккредитацией объяснили в Херсонской ОГА
В Херсонской областной госадминистрации объяснили все карантинными ограничениями. Мол, из-за новых антирекордов коронавируса пришлось ограничить количество журналистов на этом мероприятии.
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Там пояснили, что решили сделать акцент на центральных медиа с лучшим освещением. Кроме того, в Херсонской ОГА усомнились в профессионализме местных медиа.
Это событие высокого уровня, которое должно быть грамотно освещена с соблюдением стандартов журналистики и журналистской этики. Поэтому представители СМИ, не имеющие аккредитации и редакционного задания, а также блогеры не были приглашены,
– пояснили в Херсонской ОГА.
Там также привели перечень средств массовой информации, журналисты которых были допущены к этому мероприятию:
- UA: Херсон,
- ТРК "Твой плюс",
- ТРК "Херсон плюс",
- ТРК "ВТВ плюс",
- Газета "Новый день".
"Мы и в дальнейшем будем работать максимально открыто и непредвзято. Мы ценим работу представителей СМИ", – пообещали в облгосадминистрации.