На Херсонщине возник скандал из-за непрозрачной аккредитации СМИ к визиту Президента Украины Владимира Зеленского. Якобы анонс приезда нормально не освещали, а аккредитовали только "избранные" СМИ. Поэтому местные журналисты устроили флешмоб.

В чем суть скандала на Херсонщине

Скандал возник из-за того, что большинству местных СМИ отказали в аккредитации, сообщает 24 канал.

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Местные журналисты заявляют, что таким образом просто отсеяли "неудобные" средства массовой информации. Зато пригласили "лояльные СМИ".

За медийное сопровождение визита президента отвечала Херсонская ОГА. Именно она и выдавала аккредитацию на эту встречу.

Так, например, херсонский журналист Константин Рыженко во всем обвинил главу ОГА Юрия Гусева. Мол, тот специально отсеял журналистов, которые могут спросить у президента про "косяки" главы области.

Флешмоб херсонских журналистов

В знак протеста против непрозрачного подхода к аккредитации журналистов во время рабочей поездки президента херсонские журналисты устроили целый флешмоб.

На страницах изданий, а также в социальных сетях вышли "новости" с незаконченными заголовками и абсолютно пустыми страницами. Мол, как нам показали – так мы и освещаем.

Как скандал с аккредитацией объяснили в Херсонской ОГА

В Херсонской областной госадминистрации объяснили все карантинными ограничениями. Мол, из-за новых антирекордов коронавируса пришлось ограничить количество журналистов на этом мероприятии.

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Там пояснили, что решили сделать акцент на центральных медиа с лучшим освещением. Кроме того, в Херсонской ОГА усомнились в профессионализме местных медиа.

Это событие высокого уровня, которое должно быть грамотно освещена с соблюдением стандартов журналистики и журналистской этики. Поэтому представители СМИ, не имеющие аккредитации и редакционного задания, а также блогеры не были приглашены,

– пояснили в Херсонской ОГА.

Там также привели перечень средств массовой информации, журналисты которых были допущены к этому мероприятию:

UA: Херсон,

ТРК "Твой плюс",

ТРК "Херсон плюс",

ТРК "ВТВ плюс",

Газета "Новый день".

"Мы и в дальнейшем будем работать максимально открыто и непредвзято. Мы ценим работу представителей СМИ", – пообещали в облгосадминистрации.