Украинская власть передала в концессию Херсонский морской торговый порт. На 30 лет. Это первый договор концессии морского порта в Украине. Однако власть готовит еще два порта к такому.

Компанией-концессионером стала ООО "Рисоил-Херсон". Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры Украины.

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Компания "Рисоил-Херсон", по данным YouControl, была создана 19 ноября 2019 года. Размер уставного капитала составил 50 тысяч гривен. Основатели – две компании: украинская "Петр Ойл энд Кемикалс" и швейцарская "Risoil SA". Они создали консорциум ради того, чтобы взять в концессию Херсонский порт. Конечными бенефициарами компании являются граждане Грузии Давид Бежуашвили и Шота Хаджишвили, и гражданин Украины Александр Минов.

В подписанном соглашении предусмотрено, что компания инвестирует в развитие порта около 300 миллионов гривен. Кроме этого, более 18 миллионов гривен должно быть вложено в местную инфраструктуру, в том числе – софинансирование капремонта дорожного покрытия улиц на пути к порту и новой площадки для стоянки грузовиков за пределами города.

Украина ежегодно будет получать концессионный платеж в размере не менее 12 миллионов гривен с учетом индексации и 7% от чистого дохода концессионера.

Всего же в конкурсе на концессию Херсонского порта участвовало четыре компании.

Какие еще порты передадут в концессию

"Концессия порта "Ольвия" будет подписана в ближайшее время. А следующим концессионным проектом, который сейчас активно готовится, станет Черноморский морской торговый порт”, – заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Хотя еще 8 мая Криклий заявлял, что именно "Ольвия" в Николаеве станет первым портом, который отдадут в концессию.