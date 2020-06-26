Украина отдала Херсонский порт в концессию, он стал первым в истории
Украинская власть передала в концессию Херсонский морской торговый порт. На 30 лет. Это первый договор концессии морского порта в Украине. Однако власть готовит еще два порта к такому.
Компанией-концессионером стала ООО "Рисоил-Херсон". Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры Украины.
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В подписанном соглашении предусмотрено, что компания инвестирует в развитие порта около 300 миллионов гривен. Кроме этого, более 18 миллионов гривен должно быть вложено в местную инфраструктуру, в том числе – софинансирование капремонта дорожного покрытия улиц на пути к порту и новой площадки для стоянки грузовиков за пределами города.
Украина ежегодно будет получать концессионный платеж в размере не менее 12 миллионов гривен с учетом индексации и 7% от чистого дохода концессионера.
Всего же в конкурсе на концессию Херсонского порта участвовало четыре компании.
Какие еще порты передадут в концессию
"Концессия порта "Ольвия" будет подписана в ближайшее время. А следующим концессионным проектом, который сейчас активно готовится, станет Черноморский морской торговый порт”, – заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Хотя еще 8 мая Криклий заявлял, что именно "Ольвия" в Николаеве станет первым портом, который отдадут в концессию.