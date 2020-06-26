Українська влада передала в концесію Херсонський морський торгівельний порт. На 30 років. Це перший договір концесії морського порту в Україні. Однак влада готує ще два порти до такого.

Компанією-концесіонером стала ТОВ "Рисоіл-Херсон". Про це йдеться в повідомленні Міністерства інфраструктури України.

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Компанія "Рисоіл-Херсон", за даними YouControl, була створена 19 листопада 2019 року. Розмір статутного капіталу склав 50 тисяч гривень. Засновники – дві компанії: українська "Петро Ойл Енд Кемікалс" та швейцарська "Risoil SA". Вони створили консорціум заради того, щоб взяти в концесію Херсонський порт. Кінцевими бенефіціарами компанії є громадяни Грузії Давід Бежуашвілі та Шота Хаджишвілі, та громадянин України Олександр Мінов.

У підписаній угоді передбачено, що компанія інвестує у розвиток порту близько 300 мільйонів гривень. Крім цього, понад 18 мільйонів гривень має бути вкладено в місцеву інфраструктуру, у тому числі – співфінансування капремонту дорожнього покриття вулиць на шляху до порту та нового майданчика для стоянки вантажівок за межами міста.

Україна ж щороку отримуватиме концесійний платіж у розмірі щонайменше 12 мільйонів гривень з урахуванням індексації та 7% від чистого доходу концесіонера.



Загалом же у конкурсі на концесію Херсонського порту брало участь чотири компанії.

Які ще порти передадуть в концесію

"Концесія порту "Ольвія" буде підписана найближчим часом. А наступним концесійним проєктом, який зараз активно готується, стане Чорноморський морський торговельний порт”, – заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Хоча ще 8 травня Криклій заявляв, що саме "Ольвія" у Миколаєві стане першим портом, який віддадуть в концесію.