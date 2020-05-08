"Ольвія" буде першим портом в Україні, який передадуть іноземцям в концесію

Спеціалізований морський порт "Ольвія" у Миколаєві, стане першим концесійним портом в Україні. Його планують передати під управління компанії з Катару.

Того ж дня, що і порт "Ольвія, планують передати в концесію порт "Херсон". Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, пише Урядовий портал.

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У рамках робочу візиту 8 травня Криклій разом з головою Миколаївської ОДА Олександром Стадніком оглянув виробничо-перевантажувальний термінал компанії Bunge, який розташований на території порту.

Вперше за історію України ми провели чесні та відкриті концесійні конкурси у портах "Ольвія" та "Херсон". Найближчим часом будуть підписані відповідні договори. "Ольвія" – наш перший концесійний проект, за яким ми реалізуємо наступні,

– розповів Криклій.

До роботи в Україні залучать катарську компанію QTerminals: їй передадуть управління портом. Перед тим фірма інвестує 3,4 мільярди гривень в розвиток "Ольвії".

Що таке концесія? Це договір про передачу природних багатств, підприємств, інших господарських об'єктів, що належать державі чи територіальній громаді, в тимчасову експлуатацію іншим державам, іноземним фірмам, приватним особам.

Що відомо про "Ольвію"

Спеціалізований морський порт "Ольвія" розташований в Миколаївській області на лівому березі Бузько-Дніпровського лиману на північному узбережжі Чорного моря. Порт перевантажує різноманітні вантажі, але в основному зосереджуються на зернових та будівельних матеріалах, на які припадає 80% загального обсягу перероблених вантажів у 2018 році.

Підприємство розміщене на 150 гектарах, має 2 склади для зберігання генеральних вантажів і 7 причалів загальною довжиною 1500 метрів, на ньому працюють близько 600 осіб. Виручка від порту за 2018 рік склала близько 330 мільйонів гривень.

Де розташований порт "Ольвія" – дивіться карту