"Ольвия" будет первым портом в Украине, который передадут иностранцам в концессию

Специализированный морской порт "Ольвия" в Николаеве станет первым концессионным портом в Украине. Его планируют передать под управление компании из Катара.

В тот же день, что и порт "Ольвия", планируют передать в концессию порт "Херсон". Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, пишет Правительственный портал.

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В рамках рабочего визита 8 мая Криклий вместе с председателем Николаевской ОГА Александром Стадником осмотрел производственно-перегрузочный терминал компании Bunge, который расположен на территории порта.

Впервые в истории Украины мы провели честные и открытые концессионные конкурсы в портах "Ольвия" и "Херсон". В ближайшее время будут подписаны соответствующие договоры. "Ольвия" – наш первый концессионный проект, по которому мы реализуем следующие,

– рассказал Криклий.

К работе в Украине привлекут катарскую компанию QTerminals: ей передадут управление портом. Перед тем фирма инвестирует 3,4 миллиарда гривен в развитие "Ольвии".

Что такое концессия? Это договор о передаче природных богатств, предприятий и других объектов, принадлежащих государству или территориальной общине, во временную эксплуатацию другим государствам, иностранным фирмам, частным лицам.

Что известно про "Ольвию"

Специализированный морской порт "Ольвия" расположен в Николаевской области на левом берегу Бугско-Днепровского лимана на северном побережье Черного моря. Порт перегружает различные грузы, но в основном сосредотачиваются на зерновых и строительных материалах, на которые приходится 80% общего объема переработанных грузов в 2018 году.

Предприятие расположено на 150 гектарах, имеет 2 склада для хранения генеральных грузов и 7 причалов общей длиной 1500 метров, на нем работают около 600 человек. Выручка от порта за 2018 год составила около 330 миллионов гривен.

Где расположен порт "Ольвия" – смотрите карту