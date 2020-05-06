Как морские пограничники учились защищать побережье Азовского моря: мощное видео

В Азовском море 6 мая состоялись учения со стрельбами, в которых приняла участие Морская охрана Украины. Морские пограничники отрабатывали совместное маневрирование и слаженность действий.

В учениях приняли участие корабельно-катерная тактическая группа Мариупольского отряда Морской охраны во главе с КрМО "Донбасс", совместно с катерами ВМС ВСУ. Об этом сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы. К теме Важно защитить наши порты, – Зеленский в Бердянске о строительстве базы ВМС – фото Что отрабатывали морские пограничники в Азовском море Бойцы провели комплекс артиллерийских стрельб по уничтожению надводных и береговых целей. Также они расстреливали плавучие мины.

Военные отработали огневую поддержку береговых подразделений.

На кораблях и катерах Морской охраны провели тренировку по спасению человека, упавшего за борт. Ему предоставили первичную медицинскую помощь. Смотрите видео учений морских пограничников в Азовском море Что известно о строительстве новой базы ВМС "Восток" Военно-морские силы Вооруженных сил Украины сформировали новый дивизион надводных сил в Азовском море. Суда будут базироваться в портах Бердянска и Мариуполя.

В следующем году построят причалы, а также восстановят жилищно-хозяйственные и административные объекты. В состав дивизиона вошли: поисково-спасательное судно "Донбасс";

морской буксир "Корец";

малый бронированный артиллерийский катер "Лубны";

малый бронированный артиллерийский катер "Кременчуг".

В 2019 году разработают документацию о передаче объектов инфраструктуры порта в управление Минобороны от Мининфраструктуры. Здесь планируют демонтировать отдельные объекты на этих территориях, провести экспертную оценку и разработать проектную документацию гидротехнического сооружения, где будет дислоцироваться будущий состав дивизионов.