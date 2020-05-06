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      Как морские пограничники учились защищать побережье Азовского моря: мощное видео

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      Военные учения Морской охраны в Азовском море - видео
      Обучение пограничников в Азовском море / ГПСУ

      В Азовском море 6 мая состоялись учения со стрельбами, в которых приняла участие Морская охрана Украины. Морские пограничники отрабатывали совместное маневрирование и слаженность действий.

      В учениях приняли участие корабельно-катерная тактическая группа Мариупольского отряда Морской охраны во главе с КрМО "Донбасс", совместно с катерами ВМС ВСУ. Об этом сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы.

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      Что отрабатывали морские пограничники в Азовском море

      • Бойцы провели комплекс артиллерийских стрельб по уничтожению надводных и береговых целей. Также они расстреливали плавучие мины.
      • Военные отработали огневую поддержку береговых подразделений.
      • На кораблях и катерах Морской охраны провели тренировку по спасению человека, упавшего за борт. Ему предоставили первичную медицинскую помощь.

      Смотрите видео учений морских пограничников в Азовском море

      Что известно о строительстве новой базы ВМС "Восток"

      • Военно-морские силы Вооруженных сил Украины сформировали новый дивизион надводных сил в Азовском море. Суда будут базироваться в портах Бердянска и Мариуполя.
      • В следующем году построят причалы, а также восстановят жилищно-хозяйственные и административные объекты.

      В состав дивизиона вошли:

      • поисково-спасательное судно "Донбасс";
      • морской буксир "Корец";
      • малый бронированный артиллерийский катер "Лубны";
      • малый бронированный артиллерийский катер "Кременчуг".
      • В 2019 году разработают документацию о передаче объектов инфраструктуры порта в управление Минобороны от Мининфраструктуры. Здесь планируют демонтировать отдельные объекты на этих территориях, провести экспертную оценку и разработать проектную документацию гидротехнического сооружения, где будет дислоцироваться будущий состав дивизионов. 
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Конфликт в Азовском море Новости политики Госпогранслужба Водный транспорт Вооруженные силы Украины
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