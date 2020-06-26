На Херсонщині виник скандал довкола візиту Зеленського: журналісти влаштували флешмоб
На Херсонщині виник скандал через непрозору акредитацію ЗМІ до візиту Президента України Володимира Зеленського. Буцімто анонс приїзду нормально не висвітлювали, а акредитували лише "обрані" ЗМІ. Тож місцеві журналісти влаштували флешмоб.
У чому суть скандалу на Херсонщині
Скандал виник через те, що більшості місцевих ЗМІ відмовили в акредитації, повідомляє 24 канал.
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Місцеві журналісти заявляють, що в такий спосіб просто відсіяли "незручні" засоби масової інформації. Натомість запросили "лояльні ЗМІ".
За медійний супровід візиту президента відповідала Херсонська ОДА. Саме вона й видавала акредитацію на цю зустріч.
Так, наприклад, херсонський журналіст Костянтин Риженко у всьому звинуватив голову ОДА Юрія Гусєва. Мовляв, той спеціально відсіяв журналістів, які можуть запитати в президента про "косяки" глави області.
Флешмоб херсонських журналістів
На знак протесту проти непрозорого підходу до акредитації журналістів під час робочої поїздки президента херсонські журналісти влаштували цілий флешмоб.
На сторінках видань, а також у соціальних мережах вийшли "новини" з незакінченими заголовками й абсолютно пустими сторінками. Мовляв, як нам показали – так ми й висвітлюємо.
Як скандал з акредитацією пояснили в Херсонській ОДА
У Херсонській обласні держадміністрації пояснили все карантинними обмеженнями. Мовляв, через нові антирекорди коронавірусу довелося обмежити кількість журналістів на цьому заході.
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Там пояснили, що вирішили зробити акцент на центральних медіа з кращим висвітленням. Крім того, у Херсонській ОДА засумнівалися в професійності місцевих медій.
Це подія високого рівня, яка має бути фахово висвітлена із дотриманням стандартів журналістики й журналістської етики. Тому представники ЗМІ, які не мають акредитації і редакційного завдання, а також блогери не були запрошені,
– пояснили в Херсонській ОДА.
Там також навели перелік засобів масової інформації, журналісти яких були допущені до цього заходу:
- UA:Херсон,
- ТРК "Твій плюс",
- ТРК "Херсон плюс",
- ТРК "ВТВ плюс",
- газета "Новий день".
"Ми й надалі працюватимемо максимально відкрито і неупереджено. Ми цінуємо роботу представників ЗМІ", – пообіцяли в облдержадміністрації.