На Херсонщині виник скандал через непрозору акредитацію ЗМІ до візиту Президента України Володимира Зеленського. Буцімто анонс приїзду нормально не висвітлювали, а акредитували лише "обрані" ЗМІ. Тож місцеві журналісти влаштували флешмоб.

У чому суть скандалу на Херсонщині

Скандал виник через те, що більшості місцевих ЗМІ відмовили в акредитації, повідомляє 24 канал.

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Місцеві журналісти заявляють, що в такий спосіб просто відсіяли "незручні" засоби масової інформації. Натомість запросили "лояльні ЗМІ".

За медійний супровід візиту президента відповідала Херсонська ОДА. Саме вона й видавала акредитацію на цю зустріч.

Так, наприклад, херсонський журналіст Костянтин Риженко у всьому звинуватив голову ОДА Юрія Гусєва. Мовляв, той спеціально відсіяв журналістів, які можуть запитати в президента про "косяки" глави області.

Флешмоб херсонських журналістів

На знак протесту проти непрозорого підходу до акредитації журналістів під час робочої поїздки президента херсонські журналісти влаштували цілий флешмоб.

На сторінках видань, а також у соціальних мережах вийшли "новини" з незакінченими заголовками й абсолютно пустими сторінками. Мовляв, як нам показали – так ми й висвітлюємо.

Як скандал з акредитацією пояснили в Херсонській ОДА

У Херсонській обласні держадміністрації пояснили все карантинними обмеженнями. Мовляв, через нові антирекорди коронавірусу довелося обмежити кількість журналістів на цьому заході.

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Там пояснили, що вирішили зробити акцент на центральних медіа з кращим висвітленням. Крім того, у Херсонській ОДА засумнівалися в професійності місцевих медій.

Це подія високого рівня, яка має бути фахово висвітлена із дотриманням стандартів журналістики й журналістської етики. Тому представники ЗМІ, які не мають акредитації і редакційного завдання, а також блогери не були запрошені,

– пояснили в Херсонській ОДА.

Там також навели перелік засобів масової інформації, журналісти яких були допущені до цього заходу:

UA:Херсон,

ТРК "Твій плюс",

ТРК "Херсон плюс",

ТРК "ВТВ плюс",

газета "Новий день".

"Ми й надалі працюватимемо максимально відкрито і неупереджено. Ми цінуємо роботу представників ЗМІ", – пообіцяли в облдержадміністрації.