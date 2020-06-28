Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук спростував думку про те, що Володимир Зеленський втрачає авторитет всередині своєї фракції. Він зазначив, що президент користується високим рівнем підтримки не лише у парламенті, але й у суспільстві в цілому.

Авторитет Зеленського у "Слузі народу"

Водночас Стефанчук підкреслив, що фракція "Слуга народу" є абсолютно монолітна. Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Актуально Покращення чи імітація зусиль: як українці оцінили рік президентства Зеленського

Перший заступник голови Верховної Ради наголосив, що авторитет Зеленського як був, так і залишається максимально високий.

Усі усвідомлюють необхідність і те, про що ви говорите, його лідерські якості. Він є президентом України. Він досі користується високим рівнем підтримки не тільки в парламенті, але й в суспільстві в цілому. І тому я не думаю, що мова йде про якусь втрату, не дай Боже, авторитету чи ще чогось,

– заявив Стефанчук.

Водночас він додав, коли Зеленському вкрай щось необхідно, то президент доб'ється свого.

Цікаво На Херсонщині виник скандал довкола візиту Зеленського: журналісти влаштували флешмоб

Чому заговорили про падіння авторитету Зеленського

Журналісти Роман Кравець та Роман Романюк написали статтю, яку опублікували на "Українській правді". Вона має назву "Мономеншість. Як і чому розвалюється фракція Зеленського".

У матеріалі автори констатують, що прохання Зеленського його фракція не виконує. Мовиться про голосування за програму дій уряду Шмигаля та підтримка кандидата на пост міністра освіти Сергія Шкарлета. Попри особисті рекомендації Зеленського, парламент провалив голосування.

Після цих, за великим рахунком, дрібниць у суспільстві з'явилася думка, що Зеленський залишився без свого головного стратегічного ресурсу – непорушного особистого авторитету.