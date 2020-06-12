Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что готов уйти в отставку. Но только при условии, что такое решение примет Верховная Рада. В то же время он заверил, что сегодня с президентом Владимиром Зеленским у него – достаточно конструктивные отношения. Правда, дискуссии с Банковой иногда бывают.

Голосование за увольнение Разумкова: что известно

Недавно, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос заявил, что глава Офиса Президента Андрей Ермак якобы собирал информацию, будут ли готовыми депутаты проголосовать за снятие с должности спикера парламента Дмитрия Разумкова. А фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" за такое голосование он обещал якобы место первого заместителя главы Верховной Рады. Об этом пишет 24 канал.

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Лерос утверждает, что эту информацию ему рассказал один из депутатов, а затем подтверждение этому он получил от представителей и других фракций.

В то же время он отметил, что ничего Разумкову не передавал, ведь тот "прекрасно понимает картину".

Как на это заявление отреагировал Разумков

По словам спикера украинского парламента, новость о заявлении Лероса ему сбросили коллеги. Об этом он рассказал в комментарии изданию "Буквы".

У меня не было возможности поговорить по этому поводу с Андреем Борисовичем (Ермаком – главой ОПУ – 24 канал). Но, думаю, что он бы мне об этом сказал лично,

– заметил Разумков.

В то же время он подчеркнул, что уволить главу Верховной Рады может только Верховная Рада. Это предусмотрено четко в Конституции. Как и основания для увольнения.

"Если ВР примет такое решение, я приму его с большим уважением", – подчеркнул спикер парламента.

Он добавил, что различные слухи о нем распространяют оппоненты и недоброжелатели. Кроме того, Разумков заверил, что его отношения с президентом, остаются довольно конструктивными.

Также глава ВР рассказал, что у него бывали дискуссии с Банковой о принятии некоторых законопроектов – хотели сделать это быстрее.

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"Но вы видели, что мы работали максимально быстро. Насколько это было возможно, насколько это предусматривает регламент и насколько это нужно государству Украина. Иногда я бы тоже хотел быстрее принять закон, но через регламент я переступать не буду", – отметил главный парламентарий.