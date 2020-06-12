Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що є готовим піти у відставку. Але лише за умови, що таке рішення ухвалить Верховна Рада. Водночас він запевнив, що сьогодні з президентом Володимиром Зеленським у нього – доволі конструктивні взаємини. Щоправда, дискусії з Банковою деколи бувають.

Голосування за звільненя Разумкова: що відомо

Нещодавно, нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос заяивив, що очільник Офісу Президента Андрій Єрмак начебто збирав інформацію, чи готовими будуть депутати проголосувати за знаття з посади спікера парламенту Дмитра Разумкова. А фракції "Опозиційна платформа – За життя" за таке голосування він обіцяв буцімто місце першого заступника голови Верховної Ради. Про це пише 24 канал.

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Лерос переконує, що цю інформацію йому розповів один з депутатів, а згодом підтвердження цьому він отримав від представників й інших фракцій.

Водночас він зазначив, що нічого Разумкову не передавав, адже той "прекрасно розуміє картину".

Як на цю заяву відреагував Разумков

За словами спікера українського парламенту, новину про заяву Лероса йому скинули колеги. Про це він розповів у коментарі виданню "Букви".

У мене не було можливості поговорити щодо цього з Андрієм Борисовичем (Єрмаком – головою ОПУ – 24 канал). Але, думаю, що він би мені про це сказав особисто,

– зауважив Разумков.

Водночас він наголосив, що звільнити голову Верховної Ради може тільки Верховна Рада. Це передбачено чітко в Конституції. Як і підстави для звільнення.

"Якщо ВР ухвалить таке рішення, я прийму його з великою повагою", – підкреслив спікер парламенту.

Він додав, що різні чутки щодо нього поширюють опоненти та недоброзичливці. Крім того, Разумков запевнив, що його взаємини з президентом і надалі залишаються доволі конструктивними.

Також голова ВР розповів, що у нього бували дискусії з Банковою щодо ухвалення деяких законопроєктів – хотіли зробити це швидше.

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"Але ви бачили, що ми працювали максимально швидко. Наскільки це було можливим, наскільки це передбачає регламент і наскільки це потрібно державі Україна. Іноді я б теж хотів швидше ухвалити закон, але через регламент я переступати не буду", – зазначив головний парламентар.