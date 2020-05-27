Точно не на "отлично": Разумков дал оценку парламенту и рассказал, что не так с турборежимом

Дмитрий Разумков отметил, что работу действующего парламента он может оценить на "четверку". По мнению спикера Верховной Рады, ни один парламент не работал на "отлично".

Оцінка роботи чинного парламенту

Разумков зауважив, що Верховна Рада ІХ скликання напрацювала на "четвірку". Про це Разумков сказав в інтерв'ю виданню "Главком".

Важливо Закон про мову потрібно змінювати, – Разумков анонсував перегляд мовного питання в Україні

Думаю, що на четвірку ми напрацювали. На "відмінно" – точно ні. Жодна Рада не працювала на відмінно, і я не впевнений, що колись таке буде,

– заявив Разумков.

Про турборежим у Верховній Раді

Спікер парламенту наголосив, що термін "турборежим" вигадали журналісти.

"Швидке ухвалення законів було, а штампування – не було. Те, що ми працювали в інтенсивному темпі, – так. У нас було багато законопроєктів, з якими ми йшли на вибори й обіцяли їх ухвалити", – повідомив Разумков.

Цікаво Разумков сказав, скільки заробляє він та депутати у Раді

Він визнав, що швидкість ухвалення законів дійсно була досить висока. Однак у важливих законопроєктах парламентарі намагалися робити все за Конституцією та регламентом Верховної Ради, щоб було менше підстав у опонентів потім звертатися до Конституційного суду.