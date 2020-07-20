Председатель Верховной Рады опроверг информацию о том, что в Офисе Президента ему предлагали уйти в отставку. Однако Разумков отметил, что за должность не держится.

Разумков говорит, что не держится за кресло

Отставка председателя Верховной Рады может состояться лишь при четкой процедуре. Об этом Разумков сообщил во время отчетной пресс-конференции 20 июля, информирует 24 канал.

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Что касается отставки, есть четкие вопросы, как это может произойти. Я никогда не держался за кресло и никогда держаться не буду. Верховная Рада определится – это право Верховной Рады, команда определится – это право команды. А таких просьб от Президента не поступало. Если будет – будем говорить,

– сообщил Разумков.

Об участии Разумкова в выборах президента пока рано говорить

Что касается развития своей политической карьеры и возможного участия в будущих президентских выборах, то Разумков отметил, что до выборов еще далеко, а работы у него на должности спикера хватает.

Я вижу себя сегодня в этом кресле и пока планирую работать именно там, пока мне доверит это делать Верховная Рада и украинский народ,

– отметил председатель парламента.

Ранее была информация о конфликте между Разумковым и Ермаком

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Отметим, что в июне издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщило о конфликте между спикером Дмитрием Разумковым и председателем Офиса Президента Андреем Ермаком. Якобы Ермак рассматривает возможность отставки Разумкова. Спикер ответил, что готов уйти в отставку, если за это проголосует Верховная Рада. Свои отношения с Офисом Президента он охарактеризовал как конструктивные, однако не без дискуссий.