По его словам, "вызвать гнев" Кремля введением таких ограничений, как похвала и отличие.

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"Я должен сказать, что это не что иное, как похвала, вызвать гнев правительства, которое лжет своему народу, жестоко обращается с соседями и стремится создать мир, в котором свобода и независимость преследуются", – сообщил Нед Прайс.

Кроме того, он отметил, что это честь быть в списке вместе пресс-секретарем Пентагона Джоном Кирби и спикером Белого дома Джен Псаки. А также журналистами, проделавшими поразительную работу, делясь кровавой правдой действий России в Украине.

Что известно о санкциях? Россия решила ответить на санкции США и Канады, которые были введены против режима Путина за нападение на Украину. Под российские ограничения попали американские и канадские конгрессмены.

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