За його словами, "викликати гнів" Кремля введенням таких обмежень – немов похвала та відзнака.

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"Я маю сказати, що це не що інше, як похвала, викликати гнів уряду, який бреше своєму народу, жорстоко поводиться з сусідами та прагне створити світ, в якому свобода і незалежність переслідуються", – повідомив Нед Прайс.

Крім того, він зазначив, що вважає за честь бути в списку разом із прессекретарем Пентагону Джоном Кірбі та спікером Білого дому Джен Псакі. А також журналістами, які виконують вражаючу роботу, ділячись кривавою правдою дій Росії в Україні.

Що відомо про санкції? Росія вирішила відповісти на санкції США та Канади, введені проти режиму Путіна за напад на Україну. Під російські обмеження потрапили американські й канадські конгресмени.

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