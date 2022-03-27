Он отметил, что у них сохраняются хорошие отношения с Украиной и Россией, и страна пытается стать посредником в конфликте. Кроме того, добавил, что Киев нуждается в большей поддержке для защиты.

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Мир "не должен сжигать мосты" с Россией

Калин призвал западные страны не прекращать диалог с Москвой. Это нужно делать для прекращения войны в Украине.

Если все будут сжигать мосты с Россией, то кто будет с ними разговаривать,

– сказал пресс-секретарь Эрдогана на международном форуме в Дохе.

Он также добавил, что украинцев нужно поддерживать всеми возможными средствами, чтобы они могли защитить себя. При этом заявил, что дело России должно быть услышано, чтобы его претензии были понятны.

Обратите внимание! Запад на фоне вторжения России в Украину ввел жесткие санкции против агрессора. Анкара считает вторжение России неприемлемым, но вместе с тем выступает против санкций и не присоединяется к ним.

Напомним , ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что российские подсанкционные олигархи, сейчас пытающиеся спасти арестованное имущество, могут продолжить деятельность в Турции.