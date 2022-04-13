Об этом сообщил Руслан Стефанчук. Сегодня он с грузинским коллегой в режиме онлайн обсудил детали его предстоящего визита в Украину.

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Недоразумения между Украиной и Грузией исчерпаны

Руслан Стефанчук заявил, что небольшие недоразумения, возникшие между Украиной и Грузией в последнее время – исчерпаны. В частности, после того, как Папуашвили согласился посетить наше государство.

Очень рад, что небольшие недоразумения между Украиной и Грузией исчерпаны. Этот визит позволит парламентариям Грузии своими глазами увидеть то, что происходит в Украине, и подтвердит наши дружеские отношения,

– отметил Стефанчук.

Глава Верховной Рады подчеркнул, что у Украины и Грузии больше общего, чем отличий, поэтому Стефанчук верит, что наши страны могут и дальше строить вместе свое счастливое будущее.