Про це повідомив Руслан Стефанчук. Сьогодні він з грузинським колегою в режимі онлайн обговорив деталі його майбутнього візиту до України.

Зауважте Ексміністр оборони Грузії пообіцяв привезти ще більше добровольців в Україну

Непорозуміння між Україною та Грузією вичерпані

Руслан Стефанчук заявив, що невеликі непорозуміння, які виникли між Україною та Грузією останнім часом – вичерпані. Зокрема після того, як Папуашвілі погодився відвідати нашу державу.

Дуже радий, що невеличкі непорозуміння між Україною і Грузією вичерпані. Цей візит дасть можливість парламентаріям Грузії на власні очі побачити те, що відбувається в Україні, та підтвердить наші дружні стосунки,

– наголосив Стефанчук.

Голова Верховної Ради наголосив, що в України та Грузії більше спільного, ніж відмінного, тому Стефанчук вірить, що наші країни можуть і далі будувати разом своє щасливе майбутнє.

Цікаво – у Росії уже закликають до порушення суверенітету та цілісності Грузії: дивіться відео