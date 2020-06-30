Спикер Дмитрий Разумков заявил, что за снятие Галины Третьяковой с должности председателя комитета социальной политики должна проголосовать Верховная Рада. И отметил, что сейчас такой инициативы ни от политика, ни от фракции "Слуга народа" не поступало.

Об этом Дмитрий Разумков рассказал во время брифинга, сообщает 24 канал.

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Руководитель парламента объяснил, что перед тем, как вынести этот вопрос на голосование, Третьякову должна отозвать либо фракция "Слуга народа", либо же депутат может уйти по собственному желанию.

Этого требует регламент Рады. Однако пока таких предложений ни от фракции, ни от самой нардепки Разумков не получил.

На сегодня таких инициатив ни от Галины Николаевны, ни от фракции "Слуга народа" не поступало,

– прокомментировал спикер Верховной Рады.

Дмитрий Разумков также отметил, что, как и многие, он не поддерживает высказывания Третьяковой.

"Галина Николаевна делает много правильных вещей и сейчас, в частности, в комитете. Но делить людей в украинском обществе "тех" или "других"- я думаю, что, мягко говоря, не стоит", – отметил он.

Что известно о скандале с участием Третьяковой

Председатель комитета социальной политики Галина Третьякова заявила, что в семьях, нуждающихся в материальной помощи, рождаются дети "очень низкого качества". По ее мнению, это приводит к тому, что в будущем такие дети "тоже садятся на государственные деньги".

Такие слова политика вызвали шквал критики в сети. На это уже отреагировали в Совете Федерации профсоюзов – требуют отставки Третьяковой с должности руководительницы комитета.

Благодаря желанию создать "идеальную нацию" в соцсетях Третьякову сравнили с Адольфом Гитлером.

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