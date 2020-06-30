Спікер Дмитро Разумков заявив, що за зняття Галини Третьякової з посади голови комітету соціальної політики має проголосувати Верховна Рада. І зауважив, що наразі такої ініціативи ні від політикині, ні від фракції "Слуга народу" не надходило.

Про це Дмитро Разумков розповів під час брифінгу, повідомляє 24 канал.

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Керівник парламенту пояснив, що перед тим, як винести це питання на голосування, Третьякову має відкликати або фракція "Слуга Народу", або ж депутатка може піти за власним бажанням.

Цього вимагає регламент Ради. Однак поки що таких пропозицій ні від фракції, ні від самої нардепки Разумков не отримав.

Станом на сьогодні таких ініціатив ні від Галини Миколаївни, ні від фракції "Слуга народу" не надходило,

– прокоментував спікер Верховної Ради.

Дмитро Разумков також наголосив, що, як і багато хто він не підтримує висловлювання Третьякової.

"Галина Миколаївна робить багато правильних речей і зараз, зокрема, в комітеті. Але ділити людей в українському суспільстві на "тих" чи "інших" – я думаю, що, м'яко кажучи, не варто", – зазначив він.

Що відомо про скандал за участю Третьякової

Голова комітету соціальної політики Галина Третьякова заявила, що у сім'ях, які потребують матеріальної допомоги, народжуються діти "дуже низької якості". На її думку, це призводить до того, що у майбутньому такі діти "теж сідають на державні гроші".

Такі слова політикині викликали шквал критики в мережі. На це вже відреагували у Раді Федерації профспілок – вимагають відставки Третьякової з посади очільниці комітету.

Завдяки бажанню створити "ідеальну націю" в соцмережах Третьякову порівняли з Адольфом Гітлером.

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