Спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Нэнси Пелоси заявила, что президента Дональда Трампа нужно отстранять от должности. Если это не будет сделано, Конгресс может заняться импичментом президента.

По ее словам, лидера страны нужно отстранить в соответствии с 25-й поправкой Конституции США о неспособности президента выполнять свои обязанности. Об этом сообщили на сайте CNN.

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Отстранение или импичмент

Пелоси заявила о готовности начать процедуру импичмента. Также она отметила, что президент США является очень опасным человеком, который не должен быть на посту.

Я присоединяюсь к лидеру демократов в Сенате, который призвал вицепрезидента немедленно сместить Трампа 25-й поправкой. Если вицепрезидент и Кабинет министров не предпримет никаких действий, Конгресс может приступить к импичменту,

- отметила Пелоси на пресконференции.

Отметим! Несмотря на беспорядки в Вашингтоне, новоизбранный президент США Джозеф Байден не планирует присоединяться к призывам досрочно прекратить полномочия действующего президента Дональда Трампа.

Спикер Конгресса выдвинула ультиматум Трампу, отметив, что если его кабинет не попытается его отстранить в соответствии с поправкой, Конгресс может организовать импичмент.

Что предусматривает 25-я поправка к Конституции?

Она предусматривает признание действующего президента неспособным находиться на должности, и его полномочия временно переходят к вицепрезиденту, которым является Майк Пенс.

Беспорядки в Вашингтоне: коротко