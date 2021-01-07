Спікерка Палати представників Сполучених Штатів Америки Ненсі Пелосі заявила, що президента Дональда Трампа потрібно усувати від посади. Якщо це не буде зроблено, Конгрес може зайнятися імпічментом президента.

За її словами, лідера країни потрібно відсторонити відповідно до 25-ї поправки Конституції США про нездатність президента виконувати свої обов'язки. Про це повідомили на сайті CNN.

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Відсторонення або імпічмент

Пелосі заявила про готовність розпочати процедуру імпічменту. Також вона відзначила, що президент США є дуже небезпечною людиною, яка не повинна бути на посаді.

Я приєднуюся до лідера демократів у Сенаті, який закликав віцепрезидента негайно змістити Трампа 25-ю поправку. Якщо віцепрезидент і Кабінет міністрів не зробить жодних дій, Конгрес може приступити до імпічменту,

– зазначила Пелосі на пресконференції.

Відзначимо! Попри заворушення у Вашингтоні, новообраний президент США Джозеф Байден не планує приєднуватися до закликів достроково припинити повноваження чинного президента Дональда Трампа.

Спікерка Конгресу висунула ультиматум Трампу, зазначивши, що якщо його кабінет не спробує його відсторонити відповідно до поправки, Конгрес може організувати імпічмент.

Що передбачає 25-а поправка до Конституції? Вона передбачає визнання чинного президента нездатним перебувати на посаді і його повноваження тимчасово переходять до віцепрезидента, яким є Майк Пенс.

Заворушення у Вашингтоні: коротко