По информации Верховной Рады, также они провели общий брифинг. На нем Стефанчук наметил 5 основных направлений помощи Украине, которые важны для победы над страной-агрессором.

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В Гостомель и Ирпень приехали спикеры парламентов Румынии, Северной Македонии и Швейцарии

Стефанчук рассказал, что спикеры Румынии, Северной Македонии и Швейцарии собственными глазами увидели разрушенные российскими оккупантами Гостомель и Ирпень. После этого они заявили, что готовы и дальше поддерживать Украину.

Наши друзья готовы помогать нам на двустороннем и международном уровнях, усиливать санкционное давление на Россию, приобщаться к восстановлению независимой, суверенной, цветущей Украины. За что безгранично благодарен Талату Джафери, Ирэн Келин, Флорину Кыцу. Мы верим, что победим!,

– заметил председатель ВР.

Стефанчук назвал 5 направлений помощи Украине от мира, которые необходимы для победы над оккупантами.

Первый – это поддержка серьезной и жесткой санкционной политики против России. Она должна быть без исключений и отдельных условий. По словам главы ВР, четкая санкционная политика позволит переломить экономический позвоночник агрессору и машине войны.

Второе направление – это экономическая и финансовая поддержка для Украины, ведь большое количество ее территорий до сих пор оккупировано, что не позволяет экономике страны работать на полный размах.

Третье направление — это поддержка евроинтеграционной перспективы Украины, ведь это то, чего заслуживают украинцы и за что они заплатили сполна.

Четвертым шагом является военная поддержка, без которой Украина не сможет противостоять России.

Пятое направление – это построение общего плана восстановления Украины.

"Этих направлений есть 5. Но когда они вместе – они формируют кулак, который должен преодолеть рф", – подытожил председатель ВР.

Смотрите фото, как спикеры парламентов Румынии, Северной Македонии и Швейцарии приехали в Ирпень и Гостомель / Фото Руслана Стефанчука

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