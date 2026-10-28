Схема с бешеным оборотом: в Украине незаконно сбывали военные БПЛА

В Украине раскрыли масштабную схему незаконной продажи военных БПЛА / Национальная полиция
Правоохранители раскрыли схему продажи военных беспилотников, которые фиктивно списывались как уничтоженные в боях. В ходе спецоперации в восьми регионах задержали 16 фигурантов и изъяли более 600 аппаратов.
Как сообщили в Национальной полиции Украины и ГБР, сообщники подкупали военных, чтобы те безосновательно списывали беспилотники с учета воинских частей как якобы утерянные или уничтоженные. Полученную технику ремонтировали, перепрограммировали и выводили на рынок через фиктивные коммерческие структуры.
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Что известно о схеме
Основная база группировки действовала в Днепропетровской области.
Как выяснило расследование, к организации незаконной деятельности причастен бывший контрактник, который в 2025 году уволился со службы по состоянию здоровья.
Впоследствии он оборудовал в арендованном складе подпольную мастерскую по фиктивному ремонту беспилотных комплексов и привлек нескольких мастеров.
В Украине раскрыли оборудку с дронами / Нацполиция
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Чтобы придать списанным беспилотникам товарный вид, фигуранты наклеивали поддельные серийные номера с QR-кодами и изменяли заводскую гравировку на корпусах. Они также вмешивались в оригинальное программное обеспечение и переписывали данные, сохраненные в памяти контроллеров.
Покупателей искали среди военнослужащих и воинских частей, закупавших дроны, а также среди оптовых поставщиков и посредников. Сеть действовала в нескольких областях, а для отмывания незаконных доходов дельцы открыли ряд подставных юридических лиц.
Спецоперацию по раскрытию махинации правоохранители провели совместно с пограничниками при активном содействии командования Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины.
В Украине раскрыли оборудку с дронами: смотрите видео
Следственные действия проходили в два этапа, в ходе которых правоохранители провели почти 100 обысков в жилищах и на складах фигурантов. Помимо сотен дронов различных модификаций и запчастей, силовики обнаружили значительные суммы наличных денег.
Всего изъято около 13 миллионов гривен, 400 тысяч долларов, 10 тысяч евро, килограммы слитков банковского золота и серебра, а также зарядные станции и элитные автомобили. В настоящее время 16 участникам схемы, среди которых есть военнослужащие, официально объявлено о подозрении.
Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, что СБУ задержала в Одессе российского агента, который готовил провокации по заказу врага. А еще один предатель устанавливал "маячки" на бензовозах и "охотился" на нефтебазы.
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