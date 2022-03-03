Территориальная оборона и бдительность общества помогли обезвредить многих российских диверсантов. Поскольку враг ничего не может придумать, то решил воспользоваться единственным знакомым для него способом – украсть.

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Новые "списки ДРГ" в сеть сливают сами оккупанты

Как сообщили в СБУ, совместная работа наших правоохранителей и общества по выявлению врагов была так эффективна, что россияне решили сами ею воспользоваться. Теперь оккупанты формируют свои "списки", чтобы ввести украинских защитников в заблуждение.

В мессенджерах начали распространять писки с персональными данными и фото якобы членов ДРГ. Как выяснилось, в списках – украинские правоохранители, которых враг хочет устранить.

СБУ просит не распространять фейки и не дать оккупантам настроить украинцев друг против друга.

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